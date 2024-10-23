"Так, Олю, іду": Лукашенко заявив, що знову збирається на вибори

За словами російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, Лукашенко назвав дату виборів, які заплановані на січень, "хорошою".

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Олександр Лукашенко підтвердив свій намір брати участь у президентських виборах Білорусі, які заплановані на 26 січня 2025 року. Про це він заявив під час інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Скабєєва прямо запитала Лукашенка, чи планує він іти на вибори, оскільки дату вже оголосили. У відповідь Лукашенко коротко зазначив, що "дата хороша", але Скабєєва наполягала на чіткому підтвердженні. На це він відповів: "Так, Олю, піду на вибори президента".

Пропагандистка наголосила, що в Росії підтримують таке рішення білоруського лідера.

Вибори в Білорусі

Центральна виборча комісія Білорусі заявила про готовність розпочати передвиборчу кампанію до виборів президента, запланованих на січень 2025 року. Голова ЦВК Ігор Карпенко зазначив, що вибори в цю дату "повністю відповідають Конституції та виборчому кодексу". За його словами, це забезпечить раціональне використання ресурсів і завершить процес формування органів влади на підставі оновленого законодавства.

Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що має намір брати участь у виборах, що стане для нього вже сьомим терміном на посаді. За його словами, "залишати країну в період невизначеності рівносильно зраді".

Попередні вибори 2020 року

Літні вибори 2020 року призвели до масштабних протестів у країні через оголошені результати. За офіційними даними, перемогу знову здобув Лукашенко з великим відривом. Однак опозиція і значна частина населення не визнали ці підсумки, вимагаючи визнання Світлани Тихановської легітимною переможницею.

23 вересня 2020-го Лукашенко провів інавгурацію попри протести. Силовики активно розганяли демонстрації, затримували учасників і переслідували їх у кримінальних справах. За даними правозахисників, понад 50 тисяч осіб затримали з політичних мотивів, а понад 1 300 із них визнано політв'язнями.

Міжнародна реакція

Низка країн, включно з державами Євросоюзу, США, Великою Британією та Канадою, не визнали легітимність виборів і запровадили санкції проти білоруської влади, вимагаючи проведення нових виборів. Україна також не визнала Лукашенка президентом і припинила офіційні контакти з Білоруссю на державному рівні, засуджуючи політичну кризу в країні.