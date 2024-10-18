Білорусь має брати участь у переговорах між Україною та Росією, — Лукашенко (відео)

На думку білоруського лідера, переговори стосуватимуться інтересів республіки, яка може зрештою втратити території, тому зараз нібито розробляють цілі схеми, щоб виключити Мінськ із порядку денного переговорів.

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Білорусь має брати участь у переговорному процесі між Україною і Росією. Про це заявив лідер Білорусі Олександр Лукашенко, передає близький до його адміністрації Telegram-канал "Пул первого".

"Я завжди наголошував, і говорив про це як українцям, так і росіянам, зокрема й Путіну, що білоруси мають бути присутніми на переговорах щодо України", — зазначив Лукашенко.

Він також додав, що на переговорах можуть порушуватися питання, які стосуються Білорусі, оскільки країна ризикує втратити свої території.

"Там не відтяпають Полісся до Гомеля. Не в цьому річ. Але можуть ухвалити такі рішення, що завтра доведеться віддати половину країни", — заявив білоруський лідер.

При цьому він не уточнив, кому саме можуть відійти білоруські території.

Крім того, він висловив обурення з приводу того, що "зараз розробляються цілі схеми, щоб Лукашенка не було на цих переговорах", знову не уточнивши, про кого саме йдеться.

Нагадаємо, 4 жовтня Лукашенко заявив, що Білорусь готова підтримати українців, якщо Польща захоче "відтяпати" захід України. Лукашенко додав, що допомагати українцям у відновленні України після війни будуть не США, а "близькі" білоруси.

Раніше, 24 вересня, лідер Білорусі Лукашенко закликав готуватися до війни. На його думку, попри "гостру" ситуацію, його країна не збирається і не хоче вести бойові дії.