Беларусь должна участвовать в переговорах между Украиной и Россией, — Лукашенко (видео)

По мнению белорусского лидера, переговоры коснутся интересов республики, которая может в итоге потерять территории, поэтому сейчас якобы разрабатываются целые схемы, чтобы исключить Минск из повестки переговоров.

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Беларусь должна участвовать в переговорном процессе между Украиной и Россией. Об этом заявил лидер Беларуси Александр Лукашенко, передает близкий к его администрации Telegram-канал "Пул первого".

"Я всегда подчеркивал, и говорил об этом как украинцам, так и россиянам, в том числе и Путину, что белорусы должны присутствовать на переговорах по Украине", — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что на переговорах могут подниматься вопросы, которые касаются Беларуси, поскольку страна рискует потерять свои территории.

"Там не оттяпают Полесье до Гомеля. Не в этом дело. Но могут принять такие решения, что завтра придется отдать половину страны", — заявил белорусский лидер.

При этом он не уточнил, кому именно могут отойти белорусские территории.

Кроме того, он выразил возмущение по поводу того, что "сейчас разрабатываются целые схемы, чтобы Лукашенко не было на этих переговорах", снова не уточнив, о ком именно идет речь.

Напомним, 4 октября Лукашенко заявил, что Беларусь готова поддержать украинцев, если Польша захочет "оттяпать" запад Украины. Лукашенко добавил, что помогать украинцам в восстановлении Украины после войны будут не США, а "близкие" белорусы.

Ранее, 24 сентября, лидер Беларуси Лукашенко призвал готовиться к войне. По его мнению, несмотря на "острую" обстановку, его страна не собирается и не хочет вести боевые действия.