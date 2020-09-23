"Проконсультируемся и определимся": МИД Украины готовит официальную позицию по поводу легитимности Лукашенко

Украина не стала спешить с позицией по поводу легитимности очередной каденции бессменного белорусского лидера. Пока что Киев уверен только в том, что президентские выборы в Беларуси были нечестными.

Министерство иностранных дел Украины занимается выработкой официальной позиции Киева относительно инаугурации Александра Лукашенко и его настоящего политического статуса.

Как передает "Интерфакс", об этом в среду, 23 сентября заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде.

Кулеба обратил особое внимание на то, что инаугурация Лукашенко была тайной: "Чтобы вы понимали, ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко".

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"Вы знаете, что позиция Украины очень четкая: выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными. Относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко мы сейчас будем срочно проводить дополнительные совещания и консультации, для того, чтобы определить нашу позицию", – сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

При этом не уточняется с кем именно и какие консультации собралась проводить Украина в отношении своей позиции по легитимности президентства Лукашенко.

Напомним, ряд стран Евросоюза не признали прошедшие в Беларуси президентские выборы честными и прозрачными, обвинив Александра Лукашенко в узурпации власти. На уровне первых лиц Украина присоединилась к этой позиции ЕС. Кроме того, 14 сентября Верховная Рада разделила оценку Европарламента о "не демократическом характере" выборов в Беларуси и даже поддержала введение санкций против их возможных фальсификаторов.

В среду, 23 сентября в минском Дворце Независимости состоялась официальная инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко. На мероприятии присутствовало всего несколько сотен человек. Во время своего инаугурационного слова Лукашенко заявил о победе над "цветной революцией".