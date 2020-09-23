Здравствуйте, я ваша Бацька. Все, что известно о тайной инаугурации Александра Лукашенко

В 2015 году на инаугурации Лукашенко присутствовало не менее тысячи приглашенных. В 2020-м — всего несколько сотен человек. Не было даже гостей из России. Выступая в минском Дворце Независимости, Лукашенко заявил о победе над "цветной революцией". Его противники инаугурацию считают фарсом и говорят, что Бацька "просто ушел на пенсию".

В соответствии с Конституцией, инаугурация главы Беларуси проходит в срок не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть не позднее 9 октября. Но дата мероприятия хранилась в тайне вплоть до 23 сентября.

"Приглашений не получали", никуда не идем

С самого утра в Минске наблюдалась некоторая напряженность. Были перекрыты центральные улицы, по которым во Дворец Независимости и промчался кортеж Лукашенко.

Также был отключен мобильный интернет.

Александр Лукашенко (Бацька, как его называют и в Беларуси, и за рубежом), у власти находится 26 лет. И это дольше, чем кто-либо из действующих глав государств Евразии (не считая королей и главы Ирана). Так что инаугурация у него не первая. И надо отметить, что обычно на эту церемонию Александр Лукашенко приглашал немало гостей: иностранных послов, депутатов, чиновников высокого ранга и зарубежных гостей. Так, в 2015 году на церемонии присутствовали не менее тысячи приглашенных.

Однако в 2020-м, как сообщают информагентства, были приглашены только избранные, всего несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Фото: БЕЛТА

Еще утром 23 сентября, когда журналисты пытались выяснить, получил ли кто-то из потенциальных гостей приглашение, все они отвечали, что нет. "Приглашения на инаугурацию я пока не получал", — сообщили, среди прочих, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и депутат Олег Гайдукевич.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт до последнего отказывалась называть дату инаугурации. "Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим", — говорила Эйсмонт белорусским и иностранным СМИ.

Это была не репетиция

С утра 23 сентября в Минске было замечено скопление техники и военных. Проспект Независимости был перекрыт, кортеж Лукашенко проехал по нему и свернул на проспект Победителей. В 9 утра появились фото, на которых видно, как люди в костюмах вышли из здания Администрации президента на Карла Маркса, 38 и сели в припаркованные рядом автобусы. Некоторые предполагали, что это не что иное, как репетиция церемонии, однако позже белорусские информагентства сообщили, что инаугурация состоялась.

Кортеж Александр Лукашенко мчится на инаугурацию в Дворец Независимости

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

О чем Лукашенко говорил в инаугурационной речи

О победе, "убедительной и судьбоносной". Лукашенко произнес речь, в которой отметил, что вступает в должность президента с чувством гордости за белорусов. "В этот торжественный день президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений, — сказал Александр Лукашенко. — День вступления в должность Президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", — заявил Лукашенко.

О том, что "цветная революция не состоялась". Сложный 2020 год Лукашенко назвал "крайне эмоциональным периодом". "Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", — подчеркнул президент.

О соцподдержке как "визитной карточке" страны. Также он отметил, что социальная политика останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях.

"Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях", — заявил Александр Лукашенко и при этом отдельно упомянул молодежь, которая должна сохранять уважение к своим родителям. "У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости. Мы показали, что создание нового возможно только на базе достигнутого", — сказал Александр Лукашенко.

О том, что пора бы создать наконец "настоящую партийную систему". Упомянул Александр Лукашенко и работу над новой Конституцией. "Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается. При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей", — заявил Лукашенко.

О признательности силовикам за поддержку. Дождались благодарности от Александра Лукашенко госслужащие, милиция и военные. "Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу... Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность", — сообщил он, а потом упомянул тех, кто "показал мудрость, выбрав цех, а не площадь" и выразил надежду, что госполитика в области спорта, творчества и науки "породит новых героев".

Белорусские военнослужащие ответили взаимностью и уже принесли клятву на верность народу и президенту. В церемонии приняли участие представители различных родов войск. "Они поклялись перед белорусским народом и Главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины", — сообщают в информагентствах.

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Протесты и задержания

Между тем, часть минчан, которые узнали, что Александр Лукашенко уже провел инаугурацию, решили, что пора вновь выходить на акции протеста. К ним присоединились студенты минских ВУЗов.

Фото: Чай з варэнням

Известно по меньшей мере о двух задержанных. У Дворца Независимости милиционеры задержали и проводили в микроавтобус без опознавательных знаков двух мужчин. Также был задержан аккредитованый на инаугурацию журналист российского ТАСС. С ним не удавалось связаться более двух часов.

Реакция мировой общественности

Украина. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече в Ужгороде со своим венгерским коллегой Петером Сийярто прокомментировал тайную инаугурацию Лукашенко. "Никого из послов не пригласили. Чтоб вы поняли, не пригласили даже посла РФ. СОюзной державы, которая поддерживает Лукашенко. Вы знаете, позиция Украины — ясна: выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными. Что касается оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко, мы будем еще проводить дополнительные консультации и собрания, чтобы очертить нашу позицию".

Россия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать инаугурацию Лукашенко, заявив, что это суверенное решение официального Минска. Однако он пояснил, почему там не присутствовал президент России Владимир Путин. Оказалось, что мероприятие не предполагало его присутствия. Пресс-секретарь президента России признался, что об инаугурации ему ничего не было известно и не смог ответить, будет ли поздравлять Путин Лукашенко.

"Я не могу вам сказать. Бывают, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления или, может быть, он решит позвонить, но в настоящий момент я не обладаю такой информацией, — заявил Песков и напомнил, что Путин уже поздравлял Лукашенко с избранием. Песков также сообщил, что визит Путина в Минск пока не планируется.

Германия. Также высказались с немецкой стороны. Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Просто ушел на пенсию

Белорусская оппозиция Лукашенко президентом признавать отказывается. Соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская, которая сейчас находится за пределами страны, ожидаемо отреагировала на сообщения об инаугурации.

"Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию.

Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народом", – заявила оппозиционерка, сообщив, что только что вернулась из Брюсселя и заручилась поддержкой стран Европы. "Они готовы оказать реальную помощь – существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии", – рассказала Тихановская.

Инаугурацию прокомментировал член президиума Координационного совета Павел Латушко и назвал Лукашенко "досадной ошибкой истории".

"Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников. У него был шанс уйти, но всё же синие пальцы сделали свое чёрное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси, и кучки бюрократов. Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира", — заявил Латушко.

Не согласные с избранием Лукашенко белорусы отметили в соцсетях, что инаугурация прошла с нарушением закона, ее должны были транслировать по центральным телеканалам.

А также заявили, что законно избранный президент не стал бы прятаться от своего народа и ехать на свою инаугурацию, разогнав людей с улиц.

Сегодня на 18.00 запланирована всебелорусская акция протеста. А в воскресенье, 27 сентября, белорусов призывают выйти на улицы и показать, что такое "настоящая народная инаугурация избранного президента".

Напомним, выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. С этого дня в стране проходят акции протеста несогласных с официальными результатами выборов.

Европейский парламент в четверг, 17 сентября, принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Европейские законодатели также потребовали освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, и выразили поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Беларуси.