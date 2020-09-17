Европарламент отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси

Европейские законодатели в своей резолюции призвали ЕС поддержать белорусскую оппозицию в ее стремлении провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

Европейский парламент в четверг, 17 сентября, принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Европейские законодатели также потребовали освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, и выразили поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Беларуси.

Об этом передает ВВС.

"За" проголосовали 574 евродепутата, "против" – 37, 82 члена европарламента воздержались.

Резолюция призывает ЕС не признавать Лукашенко президентом Беларуси после истечения его текущего срока и поддержать призывы белорусской оппозиции провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

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Европейские законодатели также осудили "гибридное вмешательство" России в белорусскую политику и выразили поддержку белорусского народа в его борьбе за демократию.

В одном из пунктов резолюции Европарламент призывает страны ЕС и "другие демократические страны" требовать от Международной федерации хоккея лишить Беларусь права на совместное с Латвией проведение чемпионата мира 2021 года, пока в стране не исправится ситуация с правами человека.

Таким образом, европейские законодатели поддержали позицию глав МИД стран ЕС, которые определили политику блока в отношении официального Минска и решили ввести санкции.

Текст резолюции будет отправлен властям Беларуси и России.

Отметим, еще 14 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение – санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за "применение насилия" и "нарушение прав человека".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла заявление по ситуации в Беларуси, в котором говорится, что прошедшие там президентские выборы не были ни свободными, ни честными.