Майдан па-беларуску: все, что известно о протестах против фальсификации выборов в Беларуси

В ночь после выборов обычно тихая Беларусь взорвалась протестами. Действующему президенту страны Александру Лукашенко и его мощному государственному аппарату не удалось обеспечить спокойные выборы, а на многих избирательных участках, взятых в осаду возмущенными гражданами, были обнародованы реальные результаты голосования . После активной фазы противостояния стороны обмениваются заявлениями и готовятся к затяжной борьбе за власть. Что сейчас происходит в Беларуси, рассказывает Фокус

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. И хотя днем было все спокойно, они сопровождались несколькими скандалами. Например, в школе №66, где размещался один из избирательных участков, случайный свидетель зафиксировал, как из окна по стремянке выбирается учительница с пакетами, предположительно, бюллетеней, и передает их милиционеру.

В Москве возле посольства Республики Беларусь выстроилась длинная очередь из желающих проголосовать, однако все они не успели сделать это и, в итоге, устроили спонтанный митинг на Маросейке, где расположено посольство.

Очередь из желающих голосовать стоит в посольство Беларуси на Маросейке, Москва/Фото: Спутник

Протестующие, не успевшие проголосовать, возле посольства Беларуси/Фото: Спутник

В самой Беларуси председатель Центризбиркома Лидия Ермошина рапортовала, что избирательный процесс проходит спокойно. Глава ЦИК отметила, что созванивалась с оперативной частью МВД, где ей сообщили, что "все спокойно". "Созданы все условия для того, чтобы голосовать", — утверждала Ермошина.

Но уже в 8 утра, с открытием участков, начались перебои с интернетом. В Минске проблемы наблюдались у клиентов компаний А1, МТС и Life. Белорусы также сообщали о том, что плохо работают соцсети и мессенджеры Viber, Telegram и Skype вне зависимости от того, с мобильного или проводного интернета пытаешься в них зайти. Кроме того, метро в Минске перестало останавливаться на центральных станциях, отключились сервисы для вызова такси онлайн.

Явка при этом оставалась высокой: к 12:00, по официальным данным, проголосовали 54% белорусов, что позволило считать выборы состоявшимися

Сам Александр Лукашенко, действующий президент Беларуси, явился вместе с младшим сыном Николаем на участок №509 Старовиленского избирательного округа Минска, расположенный в Белорусском государственном университете физической культуры. Данный участок называют "участком номер один", поскольку действующий президент традиционно голосует во время выборов в стране именно здесь. Президент был настроен благодушно и заверил всех собравшихся, что хоть и есть вероятность, что обстановка выйдет из-под контроля, но опасаться нечего. "Недооценивать ситуацию нельзя. Но говорить о том, что с завтрашнего дня страна будет втянута в хаос, оснований нет. Я вам это гарантирую", – сказал журналистам Лукашенко.

Александр Лукашенко голосует

Накануне он грозил "ответными мерами", если кто-то попытается ввергнуть страну в хаос. "Вы хотели мордобоя? Пока мордобоя не было, мы вас просто поставили на место. Я хочу, чтобы было спокойно", — заявил Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос о ситуации накануне выборов.

"Говорят, что это третья страна хотела столкнуть Беларусь и Россию. Но мне-то какая разница? Работаю по факту. Мне все равно на данный момент, кто спровоцировал. Это вторично. Главное, чтобы они не устроили здесь пожар", — заявил Лукашенко на избирательном участке.

Из заявлений президента следовало, что если белорусы, не желающие видеть его шестой срок в президентском кресле, выйдут на улицы и будут протестовать, то мирными эти акции — якобы спровоцированные третьей стороной — не останутся.

Впрочем, в чем-то Лукашенко был прав. Сам избирательный процесс прошел относительно спокойно, а протесты начались вскоре после публикации данных государственного экзитпола.

По официальной оценке, Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным экзитпола, проголосовали 9,2% избирателей.

В то же время, по данным независимого опроса, который провели 76 активистов у избирательных участков, победу одержала, напротив, Светлана Тихановская — она набрала 72,1%, а Александр Лукашенко — 13,7%.

Люди стали выходить на улицу. Причем, в соцсетях было назначено место сбора: в Минске им стала стела "Город-герой".

Позиция Светланы Тихановской

Напомним, Светалана Тихановская, кандидат от объединенной оппозиции и жена арестованного накануне выборов блогера Сергея Тихановского решила баллотироваться после ареста мужа. Ее поддержали штабы Виктора Бабарико, арестованного по подозрению в отмывании денег, и Валерия Цепкало, который покинул страну, опасаясь уголовного преследования. Своих детей, опасаясь преследования, Тихановская отправила за границу, а сама сменила место проживания.

Интересно, что Светлана Тихановская не выходила к людям, а ее команда забаррикадировались в штабе. Свои действия они пояснили просто – не хотят, чтобы ее появление стало поводом для провокаций.

"Я считаю, что мы уже победили, потому что победили свой страх, аполитичность, апатию и безразличие", – сказала Тихановская.

Как заявили в штабе, если у них возникнут подозрения о фальсификации результатов выборов, они намерены всеми законными способами добиваться их пересмотра.

Позже, когда по городам Беларуси начались массовые акции протеста и кровопролитные столкновения с силовиками, Светлана Тихановская обратилась к милиционерам.

"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они — часть народа. И попросить своих избирателей — предотвратите провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", — Светлана Тихановская.

Уже сегодня днем кандидат в президенты отреагировала на протесты в Минске. Соперница Лукашенко провела пресс-конференцию, на которой заявила, что произошедшее вчера в Минске и других городах Беларуси – недопустимо.

"Это просто преступление. Мы получили противоречивую информацию о жертвах. Надеюсь, эта информация не подтверждается. Если это подтвердится, это будет началом конца (ред., – для властей ). Мы просили власти не применять насильственные методы. Нас не слышали. Я была уверена, что власти на такой шаг не пойдут. Я хочу выразить свою поддержку всем пострадавшим. Мы поможем всем пострадавшим в этой ситуации". По словам кандидата в президенты, она не знает, стоит ли ей выходить на улицу, если протесты в Минске продолжатся. "Я не знаю, что мне делать в этой ситуации", – сказала она. Но, по словам главы ее предвыборного штаба – Марии Колесниковой, штаб продолжит работу.

Также Тихановская отметила, что власть "оторвалась от народа" и пытается удержать свои позиции силой. "Мы - за мирные перемены. Власти сейчас должны подумать, как мирным способом передать эту власть. На данный момент у них единственный способ – это насилие в отношении мирных людей. Мы будем делать все, чтобы такого больше не повторилось", – сказала кандидат.

Колесникова сообщила, что объединенный штаб будет ждать окончательных результатов голосования, которые будут объявлены 14 августа. После этого будут предприняты следующие шаги.

Александр Лукашенко тоже сделал заявление, но был лаконичен. "Политика должна быть одна – это люди", – отметил он.

Тем временем массовые протесты прекратились, а на фоне призывов оппозиции к общенациональной забастовка о страйке заявили рабочие Белорусского металлургического завода. СМИ сообщали о том, что к ним присоединились рабочие БелАЗа, но эта информация не подтвердилась.

Как ночью разворачивались протесты в Беларуси

Воззвание бывшей домохозяйки, а ныне оппозиционерки, Светланы Тихановской силовики не услышали, или же к нему не прислушались. Буквально во всех городах Беларуси, где граждане страны вышли на акции протеста, произошли стычки с силовиками. В соцсетях, несмотря на перебои с интернетом, стали появляться фото и видео того, как милиция и военные разгоняют участников акции протеста. При этом в середине ночи в Беларуси отключили даже международную телефонную связь, по которой журналисты передавали новости из эпицентра событий. В результате, большая часть информации, скорее всего, собиралась и передавалась через спутниковые системы связи.

В Минске милиция забросала светошумовыми гранатами протестующих, собравшихся у стелы. Было ранено несколько человек, им вызвали скорую.

В городе отключили уличное освещение, протестующие перекрыли центральные улицы, а силовики открыли в ответ огонь резиновыми пулями, забрасывали толпу людей светошумовыми гранатами и использовали перцовые баллончики. Несколько человек были ранены. Пострадали и были задержаны зарубежные журналисты (среди них журналисты АР и российского "Дождя") и местные стрингеры.

На проспекте Победителей в районе стелы около полуночи автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части. Причем сначала автозак въехал в толпу, один из протестующих уцепился за зеркало сбоку, но на ходу упал и водитель автозака, повернув руль, проехался по человеку.

А когда другие участники акции протеста пытались оттащить пострадавшего, со стороны силовиков в них полетели светошумовые гранаты. Позже выяснилось, что мужчина погиб.

"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", — рассказал представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович. При этом в МВД Беларуси опровергли эту информацию, заявив, что "у нас никто не погиб".

Но противостоянием акциям протеста белоруские силовики не ограничились. Под удары дубинок попали и те, кто не выходил на митинги, а просто оказался в поле зрения "правоохранителей". В Минске попала на видео нападение ОМОНа на парня с девушкой, которые сидели во дворе на лавочке в районе станции метро "Молодежная". Силовики повалили их на землю, начали бить ногами и дубинками. Некоторые из них выкрикивали фразы "дома сидеть надо", "вот вам и перемены, *****", намекая на песню Виктора Цоя и группы "КИНО", которую ранее ставили на митинге оппозиции.

Досталось и велосипедистам, которых по неизвестной причине жестко задерживали по всей Беларуси.

Было зафиксированы результаты жестокого задержания молодого мужчины в Минске. Его вынесли двое силовиков из автозака и положили на газон рядом. На видео видно, что мужчина лежит без сознания, из толпы митингующих кричат милиционер: "Отпусти его!", на что тот испуганно отвечает: "Я его отпустил".

Позже появились снимки мужчины, когда им уже занялись медики. Однако информации о его состоянии нет.

Мужчина, которого вынесли из автозака/Фото: TYT.by

Перепуганный ОМОНовец, общающийся с протестующими

В Кобрине ОМОН сложил щиты, в Белоозерске, Брестской области силовики щиты опустили, в Лиде сначала опустили, но когда прибыло подкрепление в виде водометов, то снова подняли и стали проводить задержания. Так что, как верно написали в местных соцсетях, рассчитывать на то, что "милиция будет с народом" не стоит.

Что происходит в Беларуси сейчас

Ситуация несколько успокоилась к 4 утра. В центре Минска не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено. До этого силовики оттеснили большую часть протестующих с центральных проспектов. Спустя время участники акций разбились на маленькие группы и рассредоточились по городу.

Также, по сведениям "Весны", в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции. Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Также пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска.

Раненого в столкновении с милицией, несут к скорой

Протестующий, которому в лицо попала резиновая пуля

Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич пригрозил участникам акции протеста против результатов выборов президента тюрьмой сроком до 15 лет. Он сказал, что правоохранительные органы страны примут все возможные меры для защиты конституционного строя. По данным правозащитников, в ходе протестов были задержаны более 120 человек

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", – отметил Носкевич.

Силовики в центре Минска

"Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка", – сказал Носкевич.

Избитого участника протестов тянут к автозаку

Дела возбуждены по статье Уголовного кодекса Беларуси "массовые беспорядки". Участникам протестов грозит до 15 лет лишения свободы, сказал глава Следкома.

Также известно, что самолет из авиапарка "последнего диктатора Европы" еще накануне вечером вылетел в турецкий Бодрум. Кто находился на борту – неясно. В СМИ предполагают, что из Беларуси улетела семья Александра Лукашенко, или же он сам, сразу после того, как проголосовал и отметился на избирательном участке. Формально бизнес-джет Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ принадлежит авиакомпании Belavia, однако используется для правительственных нужд. Вылету самолета предшествовала подготовка персонала и проверка саперами дороги в аэропорт. Обычно эти манипуляции проводятся, когда Лукашенко собирается в зарубежную поездку.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь к диалогу. "Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - написал он в Facebook.

А глава КНР Си Цзиньпинь уже поспешил поздравить Александра Лукашенко с победой на выборах. "Китай и Беларусь являются "железными братьями" и всепогодными партнерами. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и дорожу хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с Вами", — подчеркнул китайский лидер. Поздравил "последнего диктатора Европы" и его предпоследний коллега Владимир Путин.

Что говорят в соцсетях

Мнение о том, что результаты выборов были сфальсифицированы - звучат довольно часто. Но это мнение высказывается осторожно, мол да, нарушения были, но решать эту проблему нужно аккуратней.

Некоторые не разделяют восторга по поводу "Майдана" в Беларуси, потому что он и вовсе не Майдан. Потому что, как не крути, но Александр Лукашенко с его осторожной политикой оставался на своем посту достаточно долго, чтобы занять позицию нейтрального посредника, который может быть полезен всем и незаменим в своем президентском кресле. Если сейчас его сменит кто-то другой, и это будет не Тихановская, ведь она говорила, что пошла на выборы ради того, чтобы, победив, провести еще одни выборы, то неясно, как это обернется для Украины. Тем более, если предположить, что Тихановская — проект Кремля в общем и "Газпрома" в частности.

Впрочем, есть и объяснение, почему происходит, то что происходит. И оно очень простое — Лукашенко надоел. Он продукт советской эпохи, который сотворил в Беларуси некий заповедник, как он сам считает стабильности, и ревностно бережет его от оппозиции. Не давая ей и шанса на победу. Но бесит и злит своими действиями молодежь, которая жаждет "перемен".

Как будут развиваться события далее, можно только предположить. Сейчас все выезды из Минска перекрыты, а участники акции протеста снова призывают собираться и отстаивать свое право на честные выборы. Силовики "дали слабину" в нескольких городах, но в Минске продолжают контролировать ситуацию. Так что, или протесты будут еще кровавей и вместо резиновых пуль полетят настоящие, или запал белоруских протестующих сойдет на нет, сегодня выйдет в разы меньше людей, послезавтра еще меньше, а в конце недели не выйдет никто. И Александр Лукашенко усядется в президентское кресло на шестой срок.