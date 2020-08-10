Евгений Заичкин рассказал, что после задержания его избили дубинками милиционеры, но переломов нет.

Белорусский протестующий Евгений Заичкин, которого считали погибшим после столкновений с ОМОН в Минске, выжил, сообщает Радыё Свабода.

Его фото, где он лежит на земле без сознания, обошла весь интернет.

"Фотографии, вероятно, были сделаны в тот момент, когда меня с автозака переносили в карету скорой помощи. Мне стало плохо в автозаке, я потерял сознание. Я так понял, что скорая помощь не могла подъехать, поэтому меня положили на землю, а врачи уже добирались до меня", – рассказал Заичкин.

Евгений рассказал подробности задержания и избиения его правоохранителями.

"Мы двигались в сторону стелы. В момент остановился белый автобус, откуда выскочили 5-6 человек, может и больше, в черной одежде с надписью ОМОН. Они напали на нас и начали заталкивать в машину. Я когда увидел, что они бегут, то понял, что это по нас. Я встал на колени, протянул руки, чтобы показать, что у меня ничего нет. Но это их не остановило", – рассказал Заичкин.

После задержания его избили дубинками.

"Врачи сказали, что было сотрясение мозга, но переломов нет. Вытекло много крови. Я был весь в крови в автозаке, мне дали вату, она засохла, прилипла к моей одежды", – рассказал Заичкин.

Всю ночь он пролежал в больнице.

"Болит голова, от ударов болит все тело, синяки", – описывает свое состояние Заичкин.

В больничной палате он лежал с еще одним пострадавшим во время столкновений с ОМОН, у которого была разбита голова.

Разгон акций протеста в Минске

Напомним, ранее СМИ передали, что один из участников акций протеста получил черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью. Причиной травмы стал наезд спецтехники. Прибывшая на место ЧП бригада “скорой помощи” не смогла спасти жизнь молодого человека. Белорусские Telegram-каналы называли имя погибшего: Евгений Заичкин.