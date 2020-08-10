Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием признать результаты выборов недействительными

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси хочет, чтобы состоялся повторный подсчет голосов или даже голосование.

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием признать оглашенные результаты выборов недействительными. Об этом заявила представитель штаба Тихановской Анна Красулина, сообщает ТАСС.

"Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы", – сказала Красулина.

Она также рассказала, что Тихановская хочет, чтобы состоялся повторный подсчет голосов или даже голосование.

"Результаты выборов, озвученные Ермошиной, должны быть признаны недействительными. В связи с допущенными нарушениями законодательства при подсчете голосов требуется проведение повторного подсчета голосов с проверкой сведений. В случае невозможности проведения повторного подсчета выборы по отдельным участкам должны быть признаны недействительными на основании статьи 79 избирательного кодекса", – рассказала Красулина про содержание жалобы.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка на выборах составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%.

Светлана Тихановская не признает официальных результатов выборов президента, поэтому будет их оспаривать, а также заявляет о готовности к долговременным протестам в стране.

В штабе Светланы Тихановской предложили Александру Лукашенко начать переговоры, чтобы не допустить насилия на улицах.