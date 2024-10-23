"Він же жива людина": Путін шкодує про початок війни проти України, — Лукашенко

За словами білоруського політика, якщо в Україну введуть війська НАТО, Росія може дістати зі складів "найнебезпечнішу зброю".

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що голова Кремля Володимир Путін нібито шкодує про початок так званої "спецоперації" проти України. Свою думку він висловив під час інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій у межах програми "60 минут".

За словами Лукашенка, Путін твердо вважає, що має рацію і його це мотивує продовжувати війну проти України.

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Білорусь має брати участь у переговорах між Україною та Росією, — Лукашенко (відео)

"Звичайно, шкодує, він же жива людина. Але абсолютно переконаний у тому, і будьте в цьому впевнені (я не просто переконаний, я це знаю): Путін твердо вважає, що він правий, і мотивує це", — сказав політик.

За словами Лукашенка, українська влада нібито хоче, щоб РФ застосувала ядерну зброю, щоб ескалувати конфлікт. Політик вважає, що це якимось чином вигідно Заходу. При цьому, як сказав Лукашенко, без його дозволу Росія не застосовуватиме ядерну зброю.

У тому ж інтерв'ю білоруський політик сказав, що якщо в Україну введуть війська НАТО, Росія може дістати зі складів "найнебезпечнішу зброю".

Нагадаємо, Лукашенко також сказав Скабєєвій, що знову збирається на вибори. Пропагандистка підкреслила, що в Росії підтримують таке рішення.

Також повідомлялося, що РФ і Білорусь готуються до великих спільних військових навчань. За словами Віктора Хреніна, навчання "Запад-2025" будуть головним заходом спільної підготовки органів військового управління і військ РФ і Білорусі.