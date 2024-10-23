Понад 160 заходів: РФ і Білорусь готуються до великих спільних військових навчань

За словами Віктора Хреніна, навчання "Запад-2025" будуть головним заходом спільної підготовки органів військового управління і військ РФ і Білорусі.

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Генеральні штаби Збройних сил Росії та Білорусії почали підготовку до проведення спільних навчань "Захід-2025". Про це повідомив у середу міністр оборони Білорусії Віктор Хренін.

Зазначимо, що Хренін не уточнив, скільки саме військовослужбовців буде задіяно і де відбуватимуться спільні військові навчання. Однак він заявив, що "Запад-2025" будуть головним заходом спільної підготовки органів військового управління та військ РФ і Білорусі.

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"Сьогодні затверджено черговий План двостороннього співробітництва, яким передбачено понад 160 спільних заходів. Члени колегії обговорили перспективи військово-технічного співробітництва та перебіг реалізації програм Союзної держави", — заявив Хренін.

Видання Bloomberg зазначило, що Росія і Білорусь регулярно проводять військові навчання "Запад", які є одними з найбільших навчань, які проводять союзники, і зазвичай передбачають реагування на ймовірні загрози з боку Заходу.

Повідомляють, що військові навчання наприкінці 2021 року зібрали до 200 000 солдатів, оскільки Росія використовувала їх як прикриття для підготовки свого повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь має брати участь у переговорах між Україною та Росією. За його словами, переговори стосуватимуться інтересів республіки, яка може в підсумку втратити території, тому зараз нібито розробляють цілі схеми, щоб виключити Мінськ із порядку денного переговорів.

Також ЗМІ повідомляли, що Білорусь підробляла сертифікати і поставляла в Україну міндобрива через ОАЕ. Цю схему було викрито українськими правоохоронцями під час розслідування кримінальної справи проти української компанії "Оскар Оптіма", яка займалася поставками і продажами білоруських мінеральних добрив в Україні.