Вперше за 1,5 року: до Білорусі прилетів російський носій ракети "Кинджал" МіГ-31К

Востаннє такий борт фіксували в Білорусі 6 квітня 2023-го. Цього разу літак сів на аеродромі "Мачулищі".

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У Білорусь прилетів МіГ-31К Військово-космічних сил Російської Федерації. Він зайшов на посадку на аеродром "Мачулищі". Про це пише "Беларускі Гаюн".

За даними аналітиків 9 жовтня російський літак зафіксували під час посадки на військовий аеродром під Мінськом.

"За нашими даними, винищувач МіГ-31К ВКС РФ зараз заходить на посадку на аеродром "Мачулищі". Саме винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал" і здатні запускати їх на відстані 2 000 км", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що винищувачів типу МіГ-31К ВКС РФ не було в Білорусі останніх 1,5 року — з 6 квітня 2023-го.

Нагадаємо, що 8 жовтня білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що будь-який наступ на Білорусь означатиме "крах української влади". Він назвав це все "в'яканням несерйозних людей" і натякнув на нещодавні заяви кількох українських політиків про ймовірний наступ українських військ до Білорусі.

4 жовтня Лукашенко заявив, що Білорусь готова підтримати українців, якщо Польща захоче "відтяпати" захід України, і що допомагати українцям у відновленні України після війни будуть не США, а "близькі" білоруси.