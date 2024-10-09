Впервые за 1,5 года: в Беларусь прилетел российский носитель ракеты "Кинжал" МиГ-31К

Последний раз такой борт фиксировали в Беларуси 6 апреля 2023-го. На этот раз самолет сел на аэродроме "Мачулищи".

Related video

В Беларусь прилетел МиГ-31К Военно-космических сил Российской Федерации. Он зашел на посадку на аэродром "Мачулищи". Об этом пишет "Беларускі Гаюн".

По данным аналитиков 9 октября российский самолет зафиксировали во время посадки на военный аэродром под Минском.

"По нашим данным, истребитель МиГ-31К ВКС РФ сейчас заходит на посадку на аэродром "Мачулище". Именно истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2000 км", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что истребителей типа МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последних 1,5 года — с 6 апреля 2023-го.

Напомним, что 8 октября белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что любое наступление на Беларусь будет означать "крах украинской власти". Он назвал это все "вяканье несерьезных людей" и намекнул на недавние заявления нескольких украинских политиков о вероятном наступлении украинских войск в Беларусь.

4 октября Лукашенко заявил, что Беларусь готова поддержать украинцев, если Польша захочет "оттяпать" запад Украины, и что помогать украинцам в восстановлении Украины после войны будут не США, а "близкие" белорусы.