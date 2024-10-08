Пригрозил "полным крахом власти": Лукашенко высказался о "наступлении" Украины на Беларусь

Во время своего визита в Москву беларуский диктатор пообещал Киеву в случае "нападения" на Беларусь "серьезную головную боль".

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Беларусский лидер Александр Лукашенко заявил, что любое наступление на его страну будет означать "крах украинской власти". Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам во время своего визита в РФ.

Отвечая на вопрос кремлевского пропагандиста Павла Зарубина, что якобы в Украине кто-то призывает осуществить наступление на территории Беларуси, Лукашенко ответил: "Ну пусть попробуют", добавив, мол, что "мы их ждем".

Беларуский диктатор заявил, что это все "вяканье несерьезных людей". Таким образом самопровозглашенный президент Беларуси намекнул на недавние заявления некоторых украинских политиков о вероятном наступлении украинских войск в Беларусь.

Сам же Лукашенко отметил, что, по его мнению, "серьезные люди" и даже украинский президент Владимир Зеленский "не думает о том, что надо зайти в Беларусь".

"Это будет очень серьезной головной болью, которая приведет к краху вообще, в военном плане, киевской власти", — сказал диктатор.

Напомним, 24 сентября самопровозглашенный президент Беларуси призвал о необходимости приготовлений к войне. По его мнению, несмотря на "острую" обстановку, его страна не собирается и не хочет вести боевые действия.

4 октября беларуский диктатор заявил, что Беларусь готова поддержать украинцев, если Польша захочет "оттяпать" запад Украины. Лукашенко добавил, что помогать украинцам в восстановлении Украины после войны будут не США, а "близкие" белорусы.