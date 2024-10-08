Пригрозив "повним крахом влади": Лукашенко висловився про "наступ" України на Білорусь

Під час свого візиту до Москви білоруський диктатор пообіцяв Києву у випадку "нападу" на Білорусь "серйозний головний біль".

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Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що будь-який наступ на його країни означатиме "крах української влади". Про це він сказав у інтерв'ю російським пропагандистам під час свого візиту до РФ.

Відповідаючи на запитання кремлівського пропагандиста Павла Зарубіна, що нібито в Україні хтось закликає здійснити наступ на території Білорусі, Лукашенко відповів: "Ну нехай спробують", додавши, мовляв, що "ми їх чекаємо".

Білоруський диктатор заявив, що це все "в'якання несерйозних людей". Таким чином самопроголошений президент Білорусі натякнув на нещодавні заяви кількох українських політиків про ймовірний наступ українських військ до Білорусі.

Сам же Лукашенко зазначив, що, на його думку, "серйозні люди" і навіть український президент Володимир Зеленський "не думає про те, що треба зайти в Білорусь".

"Це буде дуже серйозним головним болем, який приведе до краху взагалі, у військовому плані, київської влади", — сказав диктатор.

Нагадаємо, 24 вересня самопроголошений президент Білорусі закликав про необхідність приготувань до війни. На його думку, попри "гостру" обстановку, країна не збирається і не хоче вести бойові дії.

4 жовтня білоруський диктатор заявив, що Білорусь готова підтримати українців, якщо Польща захоче "відтяпати" захід України. Лукашенко додав, що допомагати українцям у відновленні України після війни будуть не США, а "близькі" білоруси.