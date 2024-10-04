Якщо Польща захоче "відтяпати" захід України, Білорусь готова підтримати українців, — Лукашенко

Білоруський лідер також зазначив, що допомагати українцям у відновленні України після війни будуть не США, а "близькі" білоруси.

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В разі вторгнення Польщі на захід України Білорусь підтримає українців. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 4 жовтня, пише БЕЛТА.

Також він заявив про готовність допомогти Україні у відновленні країни. На думку президента РБ, Україною "керують американці". Саме тому для розв'язання різного роду питань президент України Володимир Зеленський одразу летить до США.

"Він не їде до Мінська та Москви, щоб домовитися і врешті-решт закінчити цю війну. Він думає, що американці відновлять Україну після війни й вони будуть "заможними", міцними, мудрими. Ніхто їх відновлювати не буде. Влада зміниться — скажуть: "Володя, ти хто такий?" — вважає голова держави.

На думку президента Білорусі, після виборів нова влада США буде займатись проблемами всередині своєї країни. З цієї причини американське керівництво не буде звертати увагу на Україну.

"Тому керівництву України треба взяти голову в руки й зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів", — наголосив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що, на думку президента Білорусі, країні потрібно готуватись до війни, оскільки обстановка навколо неї є гострою. Водночас тенденцій до розв'язання війни проти РБ наразі немає.

Пізніше, в п'ятницю, 27 вересня, Олександр Лукашенко розповів, у якому випадку пустить в дію ядерну зброю. Серед можливих причин для ядерного удару він назвав і напад на РФ.