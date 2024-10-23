Более 160 мероприятий: РФ и Беларусь готовятся к крупным совместным военным учениям
По словам Виктора Хренина, учения "Запад-2025" будут главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск РФ и Беларуси.
Генеральные штабы Вооруженных сил России и Белоруссии начали подготовку к проведению совместных учений "Запад-2025". Об этом сообщил в среду министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Отметим, что Хренин не уточнил, сколько именно военнослужащих будут задействованы и где пройдут совместные военные учения. Однако он заявил, что учения "Запад-2025" будут главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск РФ и Беларуси.Важно
"Сегодня утвержден очередной План двустороннего сотрудничества, которым предусмотрено более 160 совместных мероприятий. Члены коллегии обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и ход реализации программ Союзного государства", — заявил Хренин.
Издание Bloomberg отметило, что Россия и Беларусь регулярно проводят военные учения "Запад", которые являются одними из крупнейших учений, проводимых союзниками, и обычно включают реагирование на предполагаемые угрозы со стороны Запада.
Сообщается, что военные учения в конце 2021 года собрали до 200 000 солдат, поскольку Россия использовала их в качестве прикрытия для подготовки своего полномасштабного вторжения на Украину.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна участвовать в переговорах между Украиной и Россией. По его словам, переговоры коснутся интересов республики, которая может в итоге потерять территории, поэтому сейчас якобы разрабатываются целые схемы, чтобы исключить Минск из повестки переговоров.
Также СМИ сообщали, что Беларусь подделывала сертификаты и поставляла в Украину минудобрения через ОАЭ. Эта схема была разоблачена украинскими правоохранителями в ходе расследования уголовного дела против украинской компании "Оскар Оптима", которая занималась поставками и продажами белорусских минеральных удобрений в Украине.