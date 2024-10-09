Беларусь подделывала сертификаты и поставляла в Украину минудобрения через ОАЭ, — СМИ

Эта схема была разоблачена украинскими правоохранителями в ходе расследования уголовного дела против украинской компании "Оскар Оптима", которая занималась поставками и продажами белорусских минеральных удобрений в Украине, сообщает "Радио Свобода".

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Белорусская компания по изготовлению минеральных удобрений "Гродно Азот" поставляла в Украину продукцию, как произведенную в Туркменистане через компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах гражданами Турции. Об этой схеме говорится в материале "Радио Свобода".

Поставки осуществлялись несмотря на санкции, которые против Беларуси ввели страны ЕС и Украина.

Так, в постановлении Шевченковского районного суда Киева, говорится о том, что эта схема была разоблачена украинскими правоохранителями в ходе расследования уголовного дела против украинской компании "Оскар Оптима", которая занималась поставками и продажами белорусских минеральных удобрений в Украине.

Следствие по этому делу продолжается с января 2023 года.

Согласно материалам дела, свою продукцию "Гродно Азот" отправлял по железной дороге в порт в Ростове в России, а оттуда ее везли в румынский порт Бугас. Там удобрение фасовали в мешки и доставляли в порт Русе в Болгарии. Оттуда продукцию переправляли в Измаильский морской порт. На таможне удобрение оформлялось на основании сертификатов, которые указывали, что продукция изготовлена в Туркменистане, хотя, как отмечает "Радио Свобода", там вообще не производят этот вид удобрений.

Благодаря службе ImportGenius, которая показывает торговые документы на импорт/экспорт от таможни США, было установлено, что одна такая поставка была в апреле 2023 года. Тогда компания Agro chain general trading LLC из ОАЭ поставила из Туркменистана в Украину минеральные удобрения на сумму 1,1 млн долларов. Импортером определена украинская компания "Оскар Оптима".

Также в уголовном деле говорится о том, что стоимость этого контракта не совпадает с финансовыми результатами украинской компании-реципиента, которые она предоставила контролирующим органам.

Кроме этого, расследование выявило, что сертификаты о происхождении продукции были поддельными, а также выяснилось, что первые партии минеральных удобрений поступили из Ростова, а фактическим отправителем и производителем гранулированного карбамида является "Гродно Азот".

Институт судебных экспертиз Украины провел экспертизу и установил, что удобрения "Оскар Оптимы" полностью аналогичны тем, которые производит белорусский "Гродно Азот".

"Гродно Азот" — единственное предприятие в Беларуси, которое производит карбамид. В декабре 2021 года Европейский Союз ввел санкции против этой компании из-за того, что компания уволила работников, участвовавших в протестах против Лукашенко после выборов президента Беларуси 2020 года.

Напомним, что 27 сентября сообщалось, что в Беларуси испытали комплексы "Полонез-М", которые якобы бьют на 300 км. Предположительно, белорусские РСЗО оснастили китайскими ракетами M20, которые имеют большую дальность, чем боеприпасы A200 с радиусом поражения до 200 км.