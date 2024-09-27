В Беларуси испытали комплексы "Полонез-М", которые якобы бьют на 300 км (видео)

Предположительно, белорусские РСЗО оснастили китайскими ракетами M20, которые имеют большую дальность, чем боеприпасы A200 с радиусом поражения до 200 км.

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Белорусские военные провели учебные стрельбы из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Полонез" на одном из российских полигонов. Основной целью испытаний стало подтверждение заявленных характеристик комплекса, в том числе стрельба "на максимальную дальность". Видео было опубликовано в сети X.

Судя по опубликованным видеоматериалам, при стрельбе использовались контейнеры разных размеров, что может свидетельствовать о применении нескольких типов ракет.

Возможности комплекса "Полонез"

Стандартный ракетный комплекс "Полонез" оснащен китайскими ракетами A200, которые весят 750 кг и способны поражать цели на расстоянии от 50 до 200 км.

Отметим, что во время аналогичных испытаний в России, как предполагают эксперты, могли использоваться ракеты с дальностью до 300 км. Это связано с сообщениями о возможной передаче Китаем баллистических ракет M20 для модернизированной версии комплекса "Полонез-М", способной поражать цели на расстоянии до 280-300 км.

Основные характеристики РСЗО "Полонез":

боекомплект — восемь ракет;

время залпа — 50 секунд;

подготовка к запуску — коло 8 минут;

дальность стрельбы — от 50 до 200 км (до 300 км с ракетами M20).

Угроза для соседних стран

Если информация о передаче ракет M20 подтвердится, это значительно увеличит ударные возможности Беларуси, создавая угрозу для соседних стран, таких как Польша и Украина. Эксперты отмечают, что Беларусь как союзник России может рассматривать использование этих систем в случае дальнейшей эскалации региональных конфликтов.

Учения с "Полонезом" вблизи польской границы уже проводились ранее, что подтверждает намерения Беларуси продолжать укрепление своих вооруженных сил с применением новейших модификаций комплекса.

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Ранее сообщалось, что подразделения ракетных войск и артиллерии Беларуси были отправлены в Россию на полигон для проведения тренировок. По данным Минобороны республики военные должны были отрабатывать боевое применение ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, находящихся на вооружении белорусской армии.