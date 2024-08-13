Готовятся применять ракеты и РЗСО: белорусских военных отправили на полигон в РФ

Согласно сообщению оборонного ведомства республики, будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии отправились в Россию на полигон для проведения тренировок. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает Министерство обороны Республики Беларусь.

Согласно сообщению ведомства, военные будут отрабатывать боевое применение ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, находящихся на вооружении белорусской армии.

"В ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня состоящих на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Ситуация на границе с Беларусью

10 августа Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Украины. Он заявил, что на территорию страны якобы залетело около десятка украинских беспилотников. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" слова Лукашенко назвала "обычной чушью". Никаких дронов во время вылета белорусской военной авиации на самом деле не было обнаружено.

Напомним, 11 августа министерство обороны Беларуси заявило, что перебрасывает военную технику к границе с Украиной. Речь идет об усилении группировок войск на Гомельском и Мозырском направлениях. Представитель ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что Минск нагнетает ситуацию с целью подыгрывания России.

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В тот же день заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, полковник Максим Жорин предположил, что Россия, вероятно, заставляет Беларусь перемещать технику и демонстрировать готовность к боевым действиям, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины.