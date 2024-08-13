Готуються застосовувати ракети та РЗСО: білоруських військових відправили на полігон у РФ

Згідно з повідомленням оборонного відомства республіки, буде проведено контрольне заняття з управління ракетними ударами з бойовими пусками з ракетних комплексів і реактивних систем залпового вогню.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії вирушили в Росію на полігон для проведення тренувань. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомляє Міністерство оборони Республіки Білорусь.

Згідно з повідомленням відомства, військові відпрацьовуватимуть бойове застосування ракетних комплексів і реактивних систем залпового вогню, що перебувають на озброєнні білоруської армії.

"Під час польового виходу з підрозділами буде проведено контрольне заняття з управління ракетними ударами з бойовими пусками з ракетних комплексів і реактивних систем залпового вогню, які перебувають на озброєнні Збройних сил Республіки Білорусь", — ідеться в повідомленні.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

10 серпня Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору України. Він заявив, що на територію країни нібито залетіло близько десятка українських безпілотників. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" слова Лукашенка назвала "звичайною нісенітницею". Жодних дронів під час вильоту білоруської військової авіації насправді не було виявлено.

Нагадаємо, 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що перекидає військову техніку до кордону з Україною. Йдеться про посилення угруповань військ на Гомельському та Мозирському напрямках. Представник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що Мінськ нагнітає ситуацію з метою підігравання Росії.

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Того ж дня заступник командира Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, полковник Максим Жорін припустив, що Росія, ймовірно, примушує Білорусь переміщати техніку і демонструвати готовність до бойових дій, щоб відвернути Збройні сили України.