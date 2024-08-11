Загроза наступу з боку Білорусі: у ЗСУ відреагували на перекидання танків до українського кордону

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін наразі не бачить серйозної загрози й готовності білоруської армії до наступальних дій.

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Росія, ймовірно, змушує Білорусь переміщувати техніку та демонструвати готовність до бойових дій, аби створити відволікти Збройні сили України. Таку думку висловив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, полковник Максим Жорін.

Він прокоментував ситуацію з активністю білоруських військових на кордоні з Україною.

Жорін зазначив, що, як і в попередніх випадках, важливо аналізувати конкретні дані, а не звертати увагу на відеоролики чи заяви. На його думку, білоруська армія не готова до наступальних дій.

"Серйозної загрози поки не бачу — як і в принципі готовності білоруської армії до наступальних дій", — написав Жорін у Telegram.

Заступник командира 3-ї ОШБр також додав, що в разі початку бойових дій, сподівається побачити "той самий білоруський спецназ, який в рукопашку прориває лінію оборони".

Нагадаємо, 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що перекидає військову техніку до кордону з Україною. Йдеться про посилення угрупувань військ на Гомельському й Мозирському напрямках. Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що Мінськ нагнітає ситуацію з метою підігрування Росії.

10 серпня Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору України. Він заявив, що на територію країни нібито залетіло близько десятка українських безпілотників. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" слова Лукашенка назвала "звичайною нісенітницею". Жодних дронів під час вильоту білоруської військової авіації насправді не було виявлено.