Білорусь направила танки до кордону України: в ДПСУ розповіли про ситуацію (фото, відео)

Головнокомандувач ЗС РБ віддав накази про посилення угрупувань військ на Гомельському й Мозирському напрямках. За повідомленням Міноборони Білорусі, це потрібно для реагування на можливі "провокації".

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У бойову готовність було приведено підрозділи одного з механізованих зʼєднань Республіки Білорусь. Так, до кордону з Україною направили білоруські танки. Про це повідомили в Міноборони країни в Telegram 11 серпня.

"Підрозділи одного з механізованих з'єднань приведені у готовність до виконання завдань із призначення", — йдеться у повідомленні.

Техніка ЗС РБ Фото: Міністерство оборони Білорусі Білоруський танк Фото: Міністерство оборони Білорусі

Міноборони Білорусі опублікувало кадри на яких видно, які військові здійснюють навантаження бойової техніки на залізничний транспорт та приступають до здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони.

Бойова техніка ЗС РБ Фото: Міністерство оборони Білорусі Білоруський танк Фото: Міністерство оборони Білорусі

Зокрема, напередодні головнокомандувач ЗС РБ віддав накази про посилення угрупувань військ на Гомельському й Мозирському тактичних напрямках для реагування на "будь-які можливі провокації".

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що ситуація на кордоні з Білоруссю незмінна та повністю контрольована. За його словами, Білорусь починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку, аби продовжувати підігрувати Росії

"На даний момент поруч з нашим кордоном ми не фіксуємо переміщень чи техніки, чи особового складу", — сказав Андрій Демченко.

Він зауважив, що, можливо, якась частина війська й перебуватиме поруч з кордоном, проте наразі додаткових сил не фіксується.

Нагадаємо, 9 серпня в підвищену бойову готовність було переведено протиповітряну оборону Білорусі. Зокрема, це відбулося через нібито порушення повітряного простору країни українськими безпілотниками.

23 липня стало відомо, що в Білорусі організували навчання для співробітників МВС, яке проходило під керівництвом найманців ПВК "Вагнер". На фото з церемонії вручення нагород потрапив український бронеавтомобіль "Козак-5", він раніше не поставлявся до країни.