Спецпризначенці Білорусі тренуються на захопленій РФ українській техніці, — аналітики

Бойове злагодження з бронеавтомобілем "Козак" відбулося у бійців загону спецпризначення "Витязь", розповіли у "Беларускі Гаюн". Його проводили бійці ПВК "Вагнер", яких заборонили згадувати в Білорусі.

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В Білорусі для співробітників МВС організували навчання, під час яких "засвітився" український бронеавтомобіль "Козак". Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що навчання проходили минулого тижня. Бойове злагодження було у бійців загону спецпризначення "Витязь", про що внутрішні війська МВС РБ відрапортували у своєму телеграм-каналі.

"Ці навчання проходили під керівництвом найманців ПВК "Вагнер", які також були присутні на церемонії вручення нагород. Але головне, що на фото з нагородження потрапив і український бронеавтомобіль "Козак-5", який раніше до Білорусі не поставлявся. Ймовірно, цей бронеавтомобіль був захоплений найманцями ПВК "Вагнер" під час бойових дій в Україні", — пише "Гаюн".

Аналітики поки не змогли визначити, чи "Козак-5" використовували під час навчань ОСН "Витязь" або його просто пригнали, щоб зробити фото, але нагадали, що в Білорусі заборонили згадувати інструкторів з ПВК "Вагнер", і ця заборона продовжує діяти до цього дня.

"Таким чином, не виключено, що "Козак-5" на фото — це свого роду нагадування про причетність ПВК "Вагнер" до цих навчань. Також нагадаємо, що раніше вже були випадки використання захопленої української військової техніки під час навчань у Білорусі. Приміром, у вересні 2023 року захоплений український бронеавтомобіль КрАЗ "Кугуар" був використаний під час зборів тероборони в Осиповичському районі", — зазначили монітори "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, що 19 червня повідомлялося, що російські окупанти на танки перестріли бойових медиків ЗСУ і запитали їх, як проїхати до Кліщіївки. Українські захисники спершу "затрофеїли" механіка-водія танку Толіка, а далі і сам танк з рештою екіпажу.

2 липня повідомлялося, що четверо бійців ЗСУ відбили ворожий штурм, захопили МТ-ЛБ росіян і евакуювали на ньому з поля бою поранених українських захисників.