Беларусь направила танки к границе Украины: в ГПСУ рассказали о ситуации (фото, видео)

Главнокомандующий ВС РБ отдал приказы об усилении группировок войск на Гомельском и Мозырском направлениях. По сообщению Минобороны Беларуси, это нужно для реагирования на возможные "провокации".

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В боевую готовность были приведены подразделения одного из механизированных соединений Республики Беларусь. Так, к границе с Украиной направили белорусские танки. Об этом сообщили в Минобороны страны в Telegram 11 августа.

"Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по назначению", — говорится в сообщении.

Техника ВС РБ Фото: Министерство обороны Беларуси Белорусский танк Фото: Министерство обороны Беларуси

Минобороны Беларуси опубликовало кадры, на которых видно, как военные осуществляют погрузку боевой техники на железнодорожный транспорт и приступают к осуществлению марша комбинированным способом в назначенные районы.

Боевая техника ВС РБ Фото: Министерство обороны Беларуси Белорусский танк Фото: Министерство обороны Беларуси

В частности, накануне главнокомандующий ВС РБ отдал приказы об усилении группировок войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях для реагирования на "любые возможные провокации".

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что ситуация на границе с Беларусью неизменна и полностью контролируемая. По его словам, Беларусь начинает нагнетать ситуацию на этом направлении, чтобы продолжать подыгрывать России

"На данный момент рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещений или техники, или личного состава", — сказал Андрей Демченко.

Он отметил, что, возможно, какая-то часть войска и будет находиться рядом с границей, однако пока дополнительных сил не фиксируется.

Напомним, 9 августа в повышенную боевую готовность была переведена противовоздушная оборона Беларуси. В частности, это произошло из-за якобы нарушения воздушного пространства страны украинскими беспилотниками.

23 июля стало известно, что в Беларуси организовали учения для сотрудников МВД, которое проходило под руководством наемников ЧВК "Вагнер". На фото с церемонии вручения наград попал украинский бронеавтомобиль "Козак-5", он ранее не поставлялся в страну.