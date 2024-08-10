Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси: что известно

Около десятка украинских дронов залетели в Беларусь, заявил глава РБ. Несколько БПЛА якобы сбила ПВО и сейчас идет поиск обломков.

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В пятницу вечером, 9 августа, противовоздушная оборона Беларуси была переведена в повышенную боевую готовность из-за якобы нарушения воздушного пространства страны "украинскими беспилотниками". Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко заявил, что ВВС и ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность в 18:10 из-за нарушения воздушного пространства РБ в районе Костюковичского района.

"Вооруженные Силы Украины нарушили всякие правила поведения", — заявил Лукашенко, отметив, что "целей" было "около десятка".

В 19:04 на высоте полтора километра и дальности 6,5 км. силами противовоздушной обороны несколько целей было уничтожено. Сейчас, отметил, Лукашенко, происходит поиск обломков.

Остальные, по его словам, были "переданы" российской ПВО.

Стоит заметить, что МО РФ не сообщало о сбитии дронов возле границ Беларуси, заявив лишь об якобы уничтожении 32 БПЛА самолетного типа: 26 — над Курской областью и 6 над Ярославской областью. В то же время РБ граничит с Псковской, Смоленской и Брянской областями РФ.

"Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины", — рассказал глава РБ, обвинив Киев в "эскалации напряженности".

Напомним, как сообщал канал мониторинга военной активности "Беларускі Гаюн", минимум девять российских беспилотников типа Shahed-131/136 в июле пересекали государственную границу Беларуси. Один из них взорвался, а другой — пропал.

Фокус писал, что Беларусь готовилась к проведению операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной, однако уже 13 июля лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отдает приказ о выводе войск от украинской границы. По его словам, напряженность в приграничье якобы была устранена.