Силовики Лукашенко готовятся устроить провокацию на границе с Украиной, — ЦНС

Минску выгодно показать способность собственных органов безопасности к реагированию на угрозы. Поэтому, отмечают в ЦНС, силовики Беларуси проведут операцию под чужим флагом и обвинят Украину.

Related video

Силовые ведомства Беларуси готовятся провести операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной. Чтобы показать китайским коллегам свои "возможности", они планируют прибегнуть к провокациям, которые сами же успешно "предупредят", информирует Центр национального сопротивления (ЦНС) Сил специальных операций ВСУ.

Как отмечают в ЦНС, с 8 по 19 июля на территории Беларуси проходят первые совместные антитеррористические учения сил специальных операций ВС РБ и военнослужащих Народно-освободительной армии КНР.

Накануне учений заместитель начальника генерального штаба ВС РБ генерал-майор Владимир Куприянюк заявил об угрозе подготовки и проведения на территории Беларуси вооруженных провокаций "в условиях наращивания присутствия подразделений специального назначения, наемников и различных добровольческих формирований в приграничных районах".

Указанное заявление, отмечают в ЦНС, было призвано подготовить информационное поле для проведения белорусской стороной собственных провокаций. В контексте вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и первых совместных антитеррористических учений с НОАК, Минску будет крайне выгодно показать способность собственных органов безопасности к реагированию на угрозы.

Соответственно, в планах у белорусских силовиков "успешно пресечь вооруженные провокации" вдоль украинско-белорусской границы, после чего будет предпринята попытка обвинить Украину, предупредили в ЦНС.

Напомним, в конце июня Беларусь вблизи государственной границы развернула дивизион реактивной системы залпового огня "Полонез" для прикрытия незащищенных участков.

А 1 июля, в случае угрозы для независимости страны, в оборонном ведомстве пригрозили применить тактическое ядерное оружие.