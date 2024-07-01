"Мы это сделаем": в Беларуси угрожают миру тактическим ядерным ударом, детали

По словам первого заместителя министра обороны Павла Муравейко, Минск научился обращаться с оружием массового поражения и в случае угрозы суверенитету или независимости готов пойти на такой шаг.

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В Министерстве обороны Беларуси пригрозили применить тактическое ядерное вооружение. Произойдет это якобы в случае угрозы для независимости страны. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Беларуси начальник генштаба Павел Муравейко, передает государственное агентство БЕЛТА.

По его словам, есть высокая вероятность того, что ядерное оружие, которое Минск получил от Москвы, будет все же применено. Произойдет это якобы в том случае, если нависнет угроза для "суверенитета" и "независимости" Беларуси.

"Мы научились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать. И можете не сомневаться: мы это сделаем, если суверенитет и независимость нашей страны создадут угрозу", — заявил Павел Муравейко.

Такое угрожающее заявление со стороны белорусского оборонного ведомства прозвучало на фоне обвинений стран НАТО в четырех операциях, проводимых у границ Беларуси.

Отдельно прозвучали обвинения в адрес Польши. В Минске убеждены, что Варшава мешает ему стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, именно на Польшу Беларусь переложила ответственность за кризис на границе, из-за чего идет поток нелегальных мигрантов.

Напомним, 29 июня сообщалось, что в Беларуси заявили о боязни "нападения Украины". В Минске готовятся отражать атаку ВСУ и уверены, что в Житомирской области стоит вся необходимая военная техника. Запад пытается втянуть Беларусь в большую войну, говорили белорусские полковники.