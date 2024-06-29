"Стянули американские БМП и РСЗО": в Беларуси заявили о боязни "нападения Украины"

В Минске готовятся отражать атаку ВСУ и уверены, что в Житомирской области стоит вся необходимая военная техника. Запад пытается втянуть Беларусь в большую войну, говорят белорусские полковники.

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Обстановка на границе Украины с Беларусью неспокойная, напряженность увеличивается. Такой вывод сделали заместитель командующего силами специальных операций, полковник Вадим Лукашевич и начальник зенитных ракетных войск Беларуси Андрей Северинчик, пишет агентство "Белта".

Военные чиновники констатируют, что коалиция западных стран развязала горячий конфликт возле белорусской территории. Именно Запад предпринимает попытки втянуть Беларусь в войну, уверены они.

"В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на беларусской земле", — отчитались военные.

Далее Лукашевич говорит, что Украина якобы стягивает к белорусской границе войска, вооружения и военную технику. В Житомирской области, по его данным, уже стоят американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.

Лукашевич обратил внимание на обустройство минно-взрывных заграждений, в которых имеются проходы. Через данные проходы якобы "будет возможность проникнуть на их территорию диверсионно-разведывательным группам, чтобы на белорусской земле устраивать диверсии и теракты".

Кроме этого, в Минске возмущаются тем, что ВСУ развертывают системы наблюдения радиоэлектронной разведки и используют дроны для разведки ситуации в Беларуси.

Напомним, белорусская армия развернула дивизион РСЗО "Полонез", чтобы защитить государственную границу. При необходимости военные готовы наносить ракетные удары.

Минобороны Беларуси 21 июня сообщило о внезапной проверки готовности воинских частей. Также в проверке участвовали подразделения оперативных командований, силы спецопераций, ракетчики и системы ПВО.