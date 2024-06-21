В Беларуси началась внезапная проверка готовности подразделений вооруженных сил

Мероприятия пройдут в Брестской и Гомельской областях. В них задействованы подразделения спецопераций, ракетных войск и артиллерии, а также сил ПВО.

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Министерство обороны Беларуси провело внезапную проверку готовности соединений и воинских частей своих вооруженных сил. К проверке привлекли воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"На первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство", — говорится в сообщении.

Совместные учения РФ и Беларуси

Для проведения проверки были использованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях. По информации российских СМИ, проверка готовности белорусских вооруженных сил проходит на фоне второго этапа учений нестратегических ядерных сил России и Беларуси, начавшегося 11 июня.

В ходе этих учений военные союзных стран отрабатывали подготовку к боевому применению такого оружия, как комплексы "Искандер" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

В Кремле утверждают, что учения проводятся на фоне "напряженной обстановки и враждебных действий со стороны европейских столиц и Вашингтона".

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При этом российская сторона считает важным демонстрировать свою готовность к реагированию на возможные угрозы. Эти мероприятия также связаны с разрешением Запада на использование своего оружия для ударов по территории России, что делает вопрос поддержания боеготовности особенно актуальным.