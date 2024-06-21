У Білорусі розпочалася раптова перевірка готовності підрозділів збройних сил

Заходи пройдуть у Брестській і Гомельській областях. У них залучені підрозділи спецоперацій, ракетних військ і артилерії, а також сил ППО.

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Міністерство оборони Білорусі провело раптову перевірку готовності з'єднань і військових частин своїх збройних сил. До перевірки залучили військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ і артилерії, ВПС і військ ППО. Про це 21 червня повідомила пресслужба оборонного відомства.

"На першому етапі буде відпрацьовано питання оперативного зайняття призначених районів, підготовки їх в інженерному відношенні, організації охорони та оборони, заступання на бойове чергування", — йдеться в повідомленні.

Спільні навчання РФ і Білорусі

Для проведення перевірки було використано полігони і ділянки місцевості в Брестській і Гомельській областях. За інформацією російських ЗМІ, перевірка готовності білоруських збройних сил відбувається на тлі другого етапу навчань нестратегічних ядерних сил Росії та Білорусі, що розпочалися 11 червня.

Під час цих навчань військові союзних країн відпрацьовували підготовку до бойового застосування такої зброї, як комплекси "Іскандер" і гіперзвукові ракети "Кинджал".

У Кремлі стверджують, що навчання проводять на тлі "напруженої обстановки і ворожих дій з боку європейських столиць і Вашингтона".

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При цьому російська сторона вважає важливим демонструвати свою готовність до реагування на можливі загрози. Ці заходи також пов'язані з дозволом Заходу на використання своєї зброї для ударів по території Росії, що робить питання підтримки боєготовності особливо актуальним.