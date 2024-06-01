У найближчі години: експерт прокоментував дозвіл США Україні атакувати територію РФ

Військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко стверджує, що такі дозволи варто вважати першими малими кроками, але вони дуже важливі і повинні призвести до розширення списку об’єктів та територій, по яких партнери дозволять завдавати удару.

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Українські військові вже найближчим часом після надання західними партнерами дозволу можуть бити іноземною зброєю по території РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомив військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я думаю, як мінімум, варто чекати в найближчі години, не дні, ударів по місцях скупчення ворога у Бєлгородській та Курській областях. Вони формують свої угруповання за 10-15 км від кордону. Потрібно їм продемонструвати, що так вони поводити себе більше не зможуть. Я вважаю, що так і будуть діяти наші Сили оборони", — сказав він.

Мусієнко зазначив, що ЗСУ можуть дістати тими видами озброєння, які наразі є, 50-кілометрову зону, і цього достатньо в рамках першого етапу, аби завадити інтенсифікації росіян та унеможливити їхній подальший наступ.

"Що для цього є? Для цього є, беручи до уваги те, що повідомляють, системи HIMARS – скажу відразу, з поправкою на ракети GMLRS на 80 км, тому що HIMARS застосовує і ATACMS, але з ними складніше. Ще одне – це артилерія, практично вся, яка є, її можна застосовувати. Наступне – можна застосовувати авіацію, це британці і французи, SCALP і Storm Shadow", — пояснив експерт. На його думку, такі дозволи можна вважати першими малими кроками, але вони дуже важливі і мають призвести до розширення списку об’єктів та територій, по яких партнери дозволять бити.

"Це потребує часу. Захід зараз подивиться на реакцію, що Росія не біжить застосовувати ядерну зброю, і почнуть далі дозволяти. Оскільки зараз це поки що ті об’єкти, які застосовуються для нападу безпосередньо або планується застосувати, тобто війська, артилерія, системи С300, що знаходяться на прикордонні, склади з боєприпасами, їх можна уражати", — сказав експерт.

31 травня видання Newsweek повідомляло, що удари західною зброєю по території Росії, які схвалюють дедалі більше країн, будуть мати критичний вплив на наступ росіян.

Крім того, у матеріалі The Wall Street Journal мова йшла про те, що, хоча влада США і надала ЗСУ дозвіл атакувати російські об'єкти, це можна робити із використанням не всього переданого Україні озброєння.