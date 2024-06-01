В ближайшие часы: эксперт прокомментировал разрешение США Украине атаковать территорию РФ

Военный и политический эксперт Александр Мусиенко утверждает, что такие разрешения следует считать первыми малыми шагами, но они очень важны и должны привести к расширению списка объектов и территорий, по которым партнеры позволят наносить удар.

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Украинские военные уже в ближайшее время после предоставления западными партнерами разрешения могут бить иностранным оружием по территории РФ. Об этом в эфире телемарафона сообщил военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я думаю, как минимум, стоит ждать в ближайшие часы, не дни, ударов по местам скопления врага в Белгородской и Курской областях. Они формируют свои группировки в 10-15 км от границы. Нужно им продемонстрировать, что так они вести себя больше не смогут. Я считаю, что так и будут действовать наши Силы обороны", — сказал он.

Мусиенко отметил, что ВСУ могут получить теми видами вооружения, которые сейчас есть, 50-километровую зону, и этого достаточно в рамках первого этапа, чтобы помешать интенсификации россиян и сделать невозможным их дальнейшее наступление.

"Что для этого есть? Для этого есть, принимая во внимание то, что сообщают, системы HIMARS — скажу сразу, с поправкой на ракеты GMLRS на 80 км, потому что HIMARS применяет и ATACMS, но с ними сложнее. Еще одно — это артиллерия, практически вся, которая есть, ее можно применять. Следующее — можно применять авиацию, это британцы и французы, SCALP и Storm Shadow", — пояснил эксперт. По его мнению, такие разрешения можно считать первыми малыми шагами, но они очень важны и должны привести к расширению списка объектов и территорий, по которым партнеры позволят бить.

"Это требует времени. Запад сейчас посмотрит на реакцию, что Россия не бежит применять ядерное оружие, и начнут дальше разрешать. Поскольку сейчас это пока что те объекты, которые применяются для нападения непосредственно или планируется применить, то есть войска, артиллерия, системы С300, находящиеся на пограничные, склады с боеприпасами, их можно поражать", — сказал эксперт.

31 мая издание Newsweek сообщало, что удары западным оружием по территории России, которые одобряют все больше стран, будут иметь критическое влияние на наступление россиян.

Кроме того, в материале The Wall Street Journal речь шла о том, что, хотя власти США и предоставили ВСУ разрешение атаковать российские объекты, это можно делать с использованием не всего переданного Украине вооружения.