Баланс сил: эксперты сравнили армию Грузии и контингент россиян в Закавказье

Грузинская армия превосходит силы россиян в оккупированных Абхазии и Южной Осетии, однако над нею "нависают" войска Южного военного округа, находящиеся на территории РФ.

Related video

На фоне политических движений в Грузии военные аналитики дали оценку потенциалу грузинских вооруженных сил и численности армии страны, сравнив их с численностью российского контингента в оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Выяснилось, что при населении почти в 5 млн человек Грузия располагает в общей сложности армией в более 20 тыс. бойцов. Детальнее об этом пишет Defense Express.

В своих оценках обозреватели опирались на данные справочника The Military Balance 2024, согласно которым на начало текущего года численность вооруженных сил Грузии составляла 20 650 человек при оборонном бюджете в 507 млн долларов.

Структура сухопутных войск включает одну бригаду специального назначения, одну механизированную, три легкопехотных бригады, две артиллерийские и одну инженерную бригаду.

Сухопутные силы

Техническое оснащение Грузии охватывает следующие виды вооружений:

Танки — 100 единиц Т-72 и 23 единицы Т-55;

БМП — 46 единиц БМП-2 и 25 единиц БМП-1;

Колесные бронемашины — 80 единиц Didgori-1/2, 66 единиц МТ-ЛБ, 44 единицы БТР-70/80, 65 единиц бронеавтомобилей Ejder и 10 Cougar;

Инженерная техника: наличие ІМР-2 (количество не указано);

Противотанковое вооружение: 40 орудий Д-44 и Т-12, ПТРК "Фагот", "Конкурс", а также Javelin;

Артиллерийские системы: 240 единиц, включая САУ 2С7 "Пион", "Мста-С", "Гиацинт-Б", "Мста-Б", 2С1 "Гвоздика", Dana и пушки Д-30;

Реактивная артиллерия: шесть единиц GradLAR, 13 единиц БМ-21 "Град" и 18 единиц RM-70;

ПВО: комплексы Spyder-SR, "Стрела-10", ПЗРК Mistral, "Стрела-2", "Игла".

Авиация и ПВО

Воздушные силы и ПВО Грузии насчитывают 1300 человек, с разнообразным оснащением:

Самолеты: три Су-25КМ, два Су-25УБ, два Як-40 и шесть Ан-2;

Вертолеты: шесть Ми-24, 17 единиц Ми-8 и один UH-1H;

ПВО: два зенитно-ракетных батальона ЗРК "Бук-М1", две батареи комплексов "Оса-АК" и до 10 единиц "Оса-АКМ".

Российский контингент на территории Грузии

На временно оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии расположены российские войска общей численностью около 4 тысяч человек.

Так в Абхазии размещены одна механизированная бригада и зенитно-ракетный полк с комплексами С-300ПС, а в Южной Осетии — еще одна механизированная бригада.

В заключение обозреватели отметили, что помимо этого над Грузией "нависают" войска Южного военного округа, находящиеся непосредственно на территории России.

Важно

И сошлись грузины с Трампом: как Украину обвинили в том, что Путин начал с ней войну

Напомним, в конце мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и одновременно стать членом Евросоюза в 2030 году. По его словам, это вполне реальный сценарий.