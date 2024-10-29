Баланс сил: эксперты сравнили армию Грузии и контингент россиян в Закавказье
Грузинская армия превосходит силы россиян в оккупированных Абхазии и Южной Осетии, однако над нею "нависают" войска Южного военного округа, находящиеся на территории РФ.
На фоне политических движений в Грузии военные аналитики дали оценку потенциалу грузинских вооруженных сил и численности армии страны, сравнив их с численностью российского контингента в оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Выяснилось, что при населении почти в 5 млн человек Грузия располагает в общей сложности армией в более 20 тыс. бойцов. Детальнее об этом пишет Defense Express.
В своих оценках обозреватели опирались на данные справочника The Military Balance 2024, согласно которым на начало текущего года численность вооруженных сил Грузии составляла 20 650 человек при оборонном бюджете в 507 млн долларов.
Структура сухопутных войск включает одну бригаду специального назначения, одну механизированную, три легкопехотных бригады, две артиллерийские и одну инженерную бригаду.
Сухопутные силы
Техническое оснащение Грузии охватывает следующие виды вооружений:
- Танки — 100 единиц Т-72 и 23 единицы Т-55;
- БМП — 46 единиц БМП-2 и 25 единиц БМП-1;
- Колесные бронемашины — 80 единиц Didgori-1/2, 66 единиц МТ-ЛБ, 44 единицы БТР-70/80, 65 единиц бронеавтомобилей Ejder и 10 Cougar;
- Инженерная техника: наличие ІМР-2 (количество не указано);
- Противотанковое вооружение: 40 орудий Д-44 и Т-12, ПТРК "Фагот", "Конкурс", а также Javelin;
- Артиллерийские системы: 240 единиц, включая САУ 2С7 "Пион", "Мста-С", "Гиацинт-Б", "Мста-Б", 2С1 "Гвоздика", Dana и пушки Д-30;
- Реактивная артиллерия: шесть единиц GradLAR, 13 единиц БМ-21 "Град" и 18 единиц RM-70;
- ПВО: комплексы Spyder-SR, "Стрела-10", ПЗРК Mistral, "Стрела-2", "Игла".
Авиация и ПВО
Воздушные силы и ПВО Грузии насчитывают 1300 человек, с разнообразным оснащением:
- Самолеты: три Су-25КМ, два Су-25УБ, два Як-40 и шесть Ан-2;
- Вертолеты: шесть Ми-24, 17 единиц Ми-8 и один UH-1H;
- ПВО: два зенитно-ракетных батальона ЗРК "Бук-М1", две батареи комплексов "Оса-АК" и до 10 единиц "Оса-АКМ".
Российский контингент на территории Грузии
На временно оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии расположены российские войска общей численностью около 4 тысяч человек.
Так в Абхазии размещены одна механизированная бригада и зенитно-ракетный полк с комплексами С-300ПС, а в Южной Осетии — еще одна механизированная бригада.
В заключение обозреватели отметили, что помимо этого над Грузией "нависают" войска Южного военного округа, находящиеся непосредственно на территории России.
Напомним, в конце мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и одновременно стать членом Евросоюза в 2030 году. По его словам, это вполне реальный сценарий.