Проправительственный канал "Имеди" прогнозирует уверенную победу правящей "Грузинской мечты", а ЦИК Грузии информирует, что политическая сила бизнесмена Бидзины Иванишвили пока набирает около 53%. Подсчет голосов на избирательных участках продолжается.

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26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, которые называют важнейшим в истории страны, ведь оно определит не только состав следующего парламента, но и будущий вектор развития страны. Грузия впервые выбирает парламент, имея статус страны-кандидата на вступление в ЕС, однако происходит это на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях Тбилиси с западными партнерами и угрозы европейской интеграции страны. Экзитполы и данные ЦИК демонстрируют, что правящая партия "Грузинская мечта" пока лидирует, а партия Михеила Саакашвили "Единство — Национальное движение" борется за топ 3. Фокус более детально разбирается в первых результатах выборов в Грузии.

Выборы в Грузии — за какие партии голосуют в Грузии

В выборах участвует 18 партий. Правящая партия "Грузинская мечта" баллотируется на четвертый срок — это беспрецедентный случай в истории независимой Грузии.

Крупнейшие соперники правящей партии на этих выборах — оппозиционные объединения "Единство — Национальное движение", "Сильная Грузия" и "Коалиция за перемены", а также партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию".

Выборы в Грузии — особенности голосования

Грузинские избиратели выбирают парламент не по смешанной, как прежде, а полностью по пропорциональной системе. Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно преодолеть 5% избирательный барьер.

Еще одна новинка этих выборов — на 90% участков проходило электронное голосование, где с помощью электронных средств избиратели проходили идентификацию, а также подсчет и передача предварительных результатов.

Кроме этого, голосование проходило на более чем на шестидесяти участках за рубежом — там, по данным Центральной избирательной комиссии, зарегистрировано почти 96 тысяч избирателей.

Выборы в Грузии — первые данные экзитполов

После закрытия избирательных участков на парламентских выборах в Грузии проправительственная телекомпания "Имеди" и оппозиционные каналы "Формула" и "Мтавари" объявили результаты экзитполов.

Согласно экзитполу проправительственного канала "Имеди" (по состоянию на 18:30), большинство мест в парламенте получает правящая партия "Грузинская мечта". Опрос провела компания GORBI. Погрешность данных составляет +/-2,5%.

Фото: Эхо Кавказа

Согласно экзитполу оппозиционного канала "Формула", "Грузинская мечта" получает 40,9% голосов. Опрос провела компания Edison Research. Погрешность данных составляет +/-2,5%.

Фото: Эхо Кавказа

Согласно экзитполу оппозиционного канала "Мтавари", "Грузинская мечта" получает 42%. Опрос провела компания Harrys X.

Фото: Эхо Кавказа

Выборы в Грузии — первые данные от ЦИК

Центральная избирательная комиссия планирует объявить предварительные итоги голосования к 22:00. На сайте ЦИК Грузии появились данные с почти 70% участков, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" набирает около 53% голосов.

Синее поле — это "Грузинская мечта". По результатам обработки 68,69% бюллетеней "Мечта" набирает 52,94% голосов, следует из данных на сайте ЦИК.

По этим данным на втором месте "Коалиция за перемены" с 11,19%, а "Единство — Национальное движение" — на третьем месте с 9,79% голосов.

У "Сильной Грузии" 9,05%, у партии Гахария "За Грузию" — 8,26%.

Явка, по предварительным данным, 58,94%, проголосовали 2 060 412 человек. У ЦИКа пока нет данных по явке из пяти округов, в горных районах и по голосованию на части участков за рубежом.

Правящая партия "Грузинская мечта", которая находится у власти уже 12 лет, после объявления экзитполов празднует победу. У офиса партии в небо были запущены фейерверки.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, не дожидаясь первых результатов ЦИК Грузии, поздравил "Грузинскую мечту" с "внушительной победой" на парламентских выборах: "Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня его голос был услышан!"

График с сайта Центризбиркома Грузии Фото: Скриншот

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Москва никак не вмешивалась в электоральные процессы Кишинева и Тбилиси, а вот Запад, якобы, регулярно этим занимается. В Кремле убеждены, что страны Запада не только "пытаются выкручивать руки Тбилиси", но и диктуют свои условия.