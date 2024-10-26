Проурядовий канал "Імеді" прогнозує впевнену перемогу правлячої "Грузинської мрії", а ЦВК Грузії інформує, що політична сила бізнесмена Бідзіни Іванішвілі поки що набирає близько 53%. Підрахунок голосів на виборчих дільницях триває.

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26 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, які називають найважливішими в історії країни, адже вони визначать не лише склад наступного парламенту, а й майбутній вектор розвитку країни. Грузія вперше обирає парламент, маючи статус країни-кандидата на вступ до ЄС, однак відбувається це на тлі безпрецедентної кризи у відносинах Тбілісі із західними партнерами та загрози європейській інтеграції країни. Екзитполи та дані ЦВК демонструють, що провладна партія "Грузинська мрія" поки що лідирує, а партія Міхеїла Саакашвілі "Єдність — Національний рух" бореться за топ-3. Фокус більш детально розбирається в перших результатах виборів у Грузії.

Вибори в Грузії — за які партії голосують у Грузії

У виборах бере участь 18 партій. Правляча партія "Грузинська мрія" балотується на четвертий термін — це безпрецедентний випадок в історії незалежної Грузії.

Найбільші суперники правлячої партії на цих виборах — опозиційні об'єднання "Єдність — Національний рух", "Сильна Грузія" і "Коаліція за зміни", а також партія колишнього прем'єр-міністра Георгія Гахарія "За Грузію".

Вибори в Грузії — особливості голосування

Грузинські виборці обирають парламент не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою. Для того щоб потрапити до парламенту, партіям потрібно подолати 5% виборчий бар'єр.

Ще одна новинка цих виборів — на 90% дільниць відбувалося електронне голосування, де за допомогою електронних засобів виборці проходили ідентифікацію, а також підрахунок і передача попередніх результатів.

Окрім цього, голосування відбувалося на понад шістдесяти дільницях за кордоном — там, за даними Центральної виборчої комісії, зареєстровано майже 96 тисяч виборців.

Вибори в Грузії — перші дані екзитполів

Після закриття виборчих дільниць на парламентських виборах у Грузії проурядова телекомпанія "Імеді" та опозиційні канали "Формула" і "Мтаварі" оголосили результати екзитполів.

Згідно з екзитполом проурядового каналу "Імеді" (станом на 18:30), більшість місць у парламенті отримує керівна партія "Грузинська мрія". Опитування провела компанія GORBI. Похибка даних становить +/- 2,5%.

Фото: Эхо Кавказа

Згідно з екзитполом опозиційного каналу "Формула", "Грузинська мрія" отримує 40,9% голосів. Опитування провела компанія Edison Research. Похибка даних становить +/- 2,5%.

Фото: Эхо Кавказа

Згідно з екзитполом опозиційного каналу "Мтаварі", "Грузинська мрія" отримує 42%. Опитування провела компанія Harrys X.

Фото: Эхо Кавказа

Вибори в Грузії — перші дані від ЦВК

Центральна виборча комісія планує оголосити попередні підсумки голосування до 22:00. На сайті ЦВК Грузії з 'явилися дані з майже 70% дільниць, згідно з якими керівна партія "Грузинська мрія" набирає близько 53% голосів.

Синє поле — це "Грузинська мрія". За результатами опрацювання 68,69% бюлетенів "Мрія" набирає 52,94% голосів, випливає з даних на сайті ЦВК.

За цими даними на другому місці "Коаліція за зміни" з 11,19%, а "Єдність — Національний рух" — на третьому місці з 9,79% голосів.

У "Сильної Грузії" 9,05%, у партії Гахарія "За Грузію" — 8,26%.

Явка, за попередніми даними, 58,94%, проголосували 2 060 412 осіб. У ЦВК поки немає даних щодо явки з п'яти округів, у гірських районах і щодо голосування на частині дільниць за кордоном.

Правляча партія "Грузинська мрія", яка перебуває при владі вже 12 років, після оголошення екзитполів святкує перемогу. Біля офісу партії в небо було запущено феєрверки.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, не чекаючи перших результатів ЦВК Грузії, привітав "Грузинську мрію" зі "значною перемогою" на парламентських виборах: "Народ Грузії знає, що краще для його країни, і сьогодні його голос був почутий!"

Графік із сайту Центрвиборчкому Грузії Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що Москва жодним чином не втручалася в електоральні процеси Кишинева і Тбілісі, а ось Захід, нібито, регулярно цим займається. У Кремлі переконані, що країни Заходу не тільки "намагаються викручувати руки Тбілісі", а й диктують свої умови.