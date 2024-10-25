За словами Дмитра Пєскова, Москва жодним чином не впливає на електоральні процеси в інших країнах, а ось Захід нібито йде на такі кроки, зокрема щодо Тбілісі.

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Росія нібито не впливає на вибори в Молдові та Грузії і не планує цього робити в майбутньому. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

За його словами, Москва ніяк не втручалася в електоральні процеси Кишинева і Тбілісі, а ось Захід, вважає він, регулярно цим займається.

"Ви знаєте, ми ніяк не намагаємося, та й навряд чи маємо можливість впливати на розвиток ситуації, на електоральні процеси в цих країнах", — заявив Дмитро Пєсков.

Що стосується Грузії, то в Кремлі переконані, що країни Заходу не тільки "намагаються викручувати руки Тбілісі", а й диктують свої умови.

"Ми ніяк не впливаємо і не втручаємося в грузинські справи. Це справа грузинів — ухвалювати відповідні рішення. Але ми бачимо абсолютно безпрецедентні спроби втручання з боку Заходу... Тут важко собі уявити, як гордий грузинський народ терпить такі ультиматуми, які щодня сиплються на їхню адресу", — продовжив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 23 жовтня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що знову збирається на вибори, які заплановані на січень наступного року. Глава ЦВК Білорусі Ігор Карпенко зазначив, що вибори в цій даті "повністю відповідають Конституції та виборчому кодексу".