"Беспрецедентные попытки": у Путина ответили, вмешивается ли РФ в выборы Грузии и Молдовы

По словам Дмитрия Пескова, Москва никак не влияет на электоральные процессы в других странах, а вот Запад якобы идет на такие шаги, в частности в отношении Тбилиси.

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Россия якобы не влияет на выборы в Молдове и Грузии и не планирует этого делать в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По его словам, Москва никак не вмешивалась в электоральные процессы Кишинева и Тбилиси, а вот Запад, считает он, регулярно этим занимается.

"Вы знаете, мы никак не пытаемся, да и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации, на электоральные процессы с этих странах", — заявил Дмитрий Песков.

Что касается Грузии, то в Кремле убеждены, что страны Запада не только "пытаются выкручивать руки Тбилиси", но и диктуют свои условия.

"Мы никак не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела. Это дело грузин — принимать соответствующие решения. Но мы видим совершенно беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада… Здесь трудно себе представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес", — продолжил Дмитрий Песков.

Напомним, 23 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что снова собирается на выборы, которые запланированы на январь следующего года. Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко отметил, что выборы в этой дате "полностью соответствуют Конституции и избирательному кодексу".