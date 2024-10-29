Баланс сил: експерти порівняли армію Грузії та контингент росіян у Закавказзі

Грузинська армія перевершує сили росіян в окупованих Абхазії та Південній Осетії, проте над нею "нависають" війська Південного військового округу, які перебувають на території РФ.

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На тлі політичних рухів у Грузії військові аналітики дали оцінку потенціалу грузинських збройних сил і чисельності армії країни, порівнявши їх із чисельністю російського контингенту в окупованих Абхазії та Південній Осетії. З'ясувалося, що при населенні майже в 5 млн осіб Грузія має у своєму розпорядженні загалом армію в понад 20 тис. бійців. Детальніше про це пише Defense Express.

У своїх оцінках оглядачі спиралися на дані довідника The Military Balance 2024, згідно з якими на початок поточного року чисельність збройних сил Грузії становила 20 650 осіб за оборонного бюджету в 507 млн доларів.

Структура сухопутних військ включає одну бригаду спеціального призначення, одну механізовану, три легкопіхотні бригади, дві артилерійські та одну інженерну бригаду.

Сухопутні сили

Технічне оснащення Грузії охоплює такі види озброєнь:

Танки — 100 одиниць Т-72 і 23 одиниці Т-55;

БМП — 46 одиниць БМП-2 і 25 одиниць БМП-1;

Колісні бронемашини — 80 одиниць Didgori-1/2, 66 одиниць МТ-ЛБ, 44 одиниці БТР-70/80, 65 одиниць бронеавтомобілів Ejder і 10 Cougar;

Інженерна техніка: наявність ІМР-2 (кількість не вказано);

Протитанкове озброєння: 40 гармат Д-44 і Т-12, ПТРК "Фагот", "Конкурс", а також Javelin;

Артилерійські системи: 240 одиниць, включно із САУ 2С7 "Пион", "Мста-С", "Гиацинт-Б", "Мста-Б", 2С1 "Гвоздика", Dana і гармати Д-30;

Реактивна артилерія: шість одиниць GradLAR, 13 одиниць БМ-21 "Град" і 18 одиниць RM-70;

ППО: комплекси Spyder-SR, "Стрела-10", ПЗРК Mistral, "Стрела-2", "Игла".

Авіація та ППО

Повітряні сили і ППО Грузії налічують 1300 осіб, з різноманітним оснащенням:

Літаки: три Су-25КМ, два Су-25УБ, два Як-40 і шість Ан-2;

Вертольоти: шість Мі-24, 17 одиниць Мі-8 і один UH-1H;

ППО: два зенітно-ракетні батальйони ЗРК "Бук-М1", дві батареї комплексів "Оса-АК" і до 10 одиниць "Оса-АКМ".

Російський контингент на території Грузії

На тимчасово окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії розташовані російські війська загальною чисельністю близько 4 тисяч осіб.

Так, в Абхазії розміщені одна механізована бригада і зенітно-ракетний полк з комплексами С-300ПС, а в Південній Осетії — ще одна механізована бригада.

Насамкінець оглядачі зазначили, що, крім цього, над Грузією "нависають" війська Південного військового округу, які перебувають безпосередньо на території Росії.

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Нагадаємо, наприкінці травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна має намір повернути до свого складу Абхазію і Південну Осетію і одночасно стати членом Євросоюзу у 2030 році. За його словами, це цілком реальний сценарій.