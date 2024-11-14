"Разведчик ГУР МО" и друг Лукашенко: чем известен нардеп Шевченко, которого подозревают в госизмене

Народный депутат Украины Евгений Шевченко, по версии правоохранителей, систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах РФ. За это ему грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

Народный депутат Евгений Шевченко, которому СБУ объявила подозрение в государственной измене, известен тем, что восхищался талантами белорусского президента Александра Лукашенко и призывал к миру с Россией. Фокус напоминает, чем еще запомнился пророссийский нардеп из Запорожской области.

В базу "Миротворец" Шевченко попал за участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале" в 2019 году. Вместе с ним в эфире тогда принял участие главарь "ДНР" Денис Пушилин, который призвал "прекратить выставлять Россию стороной конфликта".

Беларусь

В феврале 2021 года тогда еще депутат от "Слуги народа" вместе с главным украинским коммунистом Петром Симоненко "засветился" на провластном форуме в Беларуси, где выступал Александр Лукашенко.

Перед тем, в августе 2020 года, Шевченко поздравил Лукашенко с победой в выборах.

В апреле Шевченко снова посетил Минск, где уже лично встретился с Лукашенко. Приветствуя Шевченко, Лукашенко сказал: "Оказывается, в Украине есть еще люди, которые уважают Беларусь".

"Я снова в Минске. Тепло, вкусно, спокойно. Белорусы какие-то настоящие. Будто и не испортились, какая-то невероятная человечность", — писал накануне сам нардеп.

Причем на приеме у главы Беларуси Евгений Шевченко заявил, что 36% украинцев якобы видят Александра Лукашенко президентом своей страны.

В "Слуге народа" после этого заявили, что политсила не делегировала Шевченко на поездку в РБ и это его частная инициатива, которая является нарушением порядка реализации внешней политики Украины, которая на официальном уровне не признает режим Лукашенко. После того Шевченко назвал руководителя партии "Слуга народа" Александра Корниенко "моралистом хреновым".

Стоит отметить, что сейчас это сообщение уже удалено.

Вскоре Евгений Шевченко заявил, что намерен создать собственный политический проект. Ранее Евгений Шевченко в эфире телеканала "Наш" заявлял, что если его захотят исключить из фракции из-за встречи с Александром Лукашенко в Минске, то"он будет этому только рад".

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Евгений Шевченко заявил, что искренне любит "народного президента" Александра Лукашенко как человека, и как политика.

А вот ведущего телеканала "Наш" Александра Лирчука народный депутат назвал "идиотом". Произошло это после того, как журналист задал парламентарию вопрос, является ли совпадением то, что его поездка на встречу к Александру Лукашенко произошла в день рождения Адольфа Гитлера.

"Нет, это связано с тем, что вы просто идиот", — ответил "слуга".

В конце мая Евгений Шевченко выразил удовлетворение задержанием в Минске бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

"В Минске задержали создателей NEXTA. Вот это государственность!", — удивлялся нардеп.

Ранее, в марте 2021 года Шевченко, защищая президента Беларуси Александра Лукашенко, не выбирая выражений обвинял NEXTA во лжи.

В конце концов 24 мая 2021 года нардепа исключили из фракции "Слуга народа", после чего он обнародовал планы по созданию силового блока из экс-бойцов "Беркута" для противостояния националистам.

"Наконец меня исключили из фракции Слуга Народа! Мы пойдем своим путем. А эти соросята угробят страну и Президента окончательно", — написал в ответ Шевченко, но сейчас это сообщение удалено.

В июле 2021 года, прочитав статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", Евгений Шевченко заявил, что Украина должна избавиться от "диктатуры Запада" и изменить свой политический курс. Он предложил Владимиру Зеленскому "помощь" в восстановлении отношений с Россией и Беларусью, назвав жителей РФ и РБ "братскими народами".

Сейчас это сообщение уже удалено.

В июле Евгений Шевченко снова посетил Беларусь и принял участие в международном фестивале "Славянский базар".

В дуэте с певцом и композитором Николо Петрашем политик исполнил песню "Все четыре времена года" и передал белорусам "искренний привет из братской Украины".

В сентябре Шевченко вызвал журналиста Дмитрия Гордона на поединок, пообещав тому "вырвать кадык" за критику Лукашенко. До того Гордон назвал главу республики деспотом и разбойником, поскольку в XXI веке президент "не может вытворять такое с собственными людьми".

23 декабря Евгений Шевченко сообщил, что Служба безопасности открыла в отношении него производство по ст.111 УКУ, подозревая в государственной измене.

"Шьют мне создание "русского мира" в Украине... Связано это с моей дружбой с Беларусью", — написал нардеп.

В спецслужбе позже опровергли слова Евгения Шевченко.

В начале января 2022 года народный депутат Евгений Шевченко заявил, что у президента Владимира Зеленского будет возможность обратиться за помощью к ОДКБ в случае протестов.

"Когда Стерненко вместе с Порошенко и всякими там Бутусовыми и Агметовыми сделают очередной Майдан с целью госпереворота и свержения действующего президента Украины Владимира Зеленского, у последнего опция будет обратиться к ОДКБ за помощью. Как показывает практика, очень эффективно", — отметил Шевченко, находясь в Казахстане во время масштабных протестов, которые охватили страну.

Украина. Полномасштабное вторжение

В марте 2022 года Евгений Шевченко уверял, что после полномасштабного вторжения России добровольно вступил в ВСУ, где проходил службу в воинской части А0515 ГУР МО.

18 июля он пришел на заседание Верховной Рады в военной форме, но его коллеги этот жест не оценили, сделав замечание о нецелесообразности позирования в форме ВСУ в военное время.

"Я привык ходить в форме, я не знал, что они запретили носить военную форму. Сегодня я пришел в парламент впервые после войны, не знал об этом", — отметил нардеп.

По его словам, Главное управление разведки Минобороны Украины привлекало его к специальной операции, которая уже к тому времени закончилась.

На видео заметно, как Шевченко окружили и выкрикивали ему: "Выйди на х**р отсюда".

Нардеп снял куртку, но коллег это не устроило и они попросили его переодеться полностью. Политик, чтобы выполнить просьбу, вышел из зала, но обратно на рабочее место уже не вернулся.

Позже Евгений Шевченко заявил, что живет далеко и поэтому не успеет сменить одежду на гражданскую и вернуться в парламент.

В мае 2023 года руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью программе "Разные люди" заявил, что депутата Евгения Шевченко задействовали для коммуникации с Александром Лукашенко, чтобы не допустить втягивания Беларуси в войну.

Уже 8 ноября 2024 года представитель спецслужбы Андрей Юсов уточнил в комментарии "Суспільному", что Евгений Шевченко не является сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Вечером 7 ноября Евгений Шевченко написал, что президент Владимир Зеленский не идет на мирные переговоры с Россией якобы из-за "собственных амбиций" и страха потерять должность.

Нардеп требует, чтобы украинский президент согласился на "диалог" с РФ, и даже предлагает свою кандидатуру для разговора с россиянами. Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ заявил, что некоторые депутаты "делают большую ошибку в интересах РФ" и "запутались в вопросах национальной безопасности".

Кроме того, нардеп признался, что написал письмо новоизбранному президенту США и вице-президенту в кабинете Дональда Трампа Джей Ди Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины.

И уже 11 ноября Шевченко призвал коллегу Александра Дубинского готовиться его встречать, намекнув на собственный арест.