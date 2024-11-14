"Розвідник ГУР МО" та друг Лукашенка: чим відомий нардеп Шевченко, якого підозрюють у держзраді

Народний депутат України Євгеній Шевченко, за версією правоохоронців, систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах РФ. За це йому загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

Народний депутат Євгеній Шевченко, якому СБУ оголосила підозру в державній зраді, відомий тим, що захоплювався талантами білоруського президента Олександра Лукашенка й закликав до миру з Росією. Фокус нагадує, чим ще запам'ятався проросійський нардеп із Запорізької області.

До бази "Миротворець" Шевченко потрапив за участь у пропагандистському шоу "Большая игра" на російському "Первом канале" у 2019 році. Разом із ним в ефірі тоді взяв участь ватажок "ДНР" Денис Пушилін, який закликав "припинити виставляти Росію стороною конфлікту".

Білорусь

У лютому 2021 року тоді ще депутат від "Слуги народу" разом із головним українським комуністом Петром Симоненком "засвітився" на провладному форумі у Білорусі, де виступав Олександр Лукашенко.

Перед тим, у серпні 2020 року, Шевченко привітав Лукашенка з перемогою у виборах.

У квітні Шевченко знову відвідав Мінськ, де вже особисто зустрівся з Лукашенком. Вітаючись з Шевченком, Лукашенко сказав: "Виявляється, в Україні є ще люди, які поважають Білорусь".

"Я знову в Мінську. Тепло, смачно, спокійно. Білоруси якісь справжні. Ніби й не зіпсувалися, якась неймовірна людяність", — писав напередодні сам нардеп.

Причому на прийомі у глави Білорусі Євген Шевченко заявив, що 36% українців нібито бачать Олександра Лукашенка президентом своєї країни.

У "Слузі народу" після цього заявили, що політсила не делегувала Шевченка на поїздку до РБ і це його приватна ініціатива, яка є порушенням порядку реалізації зовнішньої політики України, яка на офіційному рівні не визнає режим Лукашенка. Після того Шевченко назвав керівника партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка "моралістом хріновим".

Варто зазначити, що зараз цей допис вже видалено.

Невдовзі Євген Шевченко заявив, що має намір створити власний політичний проєкт. Раніше Євген Шевченко в ефірі телеканалу "Наш" заявляв, що якщо його захочуть виключити з фракції через зустріч з Олександром Лукашенком у Мінську, то "він буде цьому тільки радий".

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" Євген Шевченко заявив, що щиро любить "народного президента" Олександра Лукашенка як людину, і як політика.

А ось ведучого телеканалу "Наш" Олександра Лірчука народний депутат назвав "ідіотом". Сталося це після того, як журналіст поставив парламентарю запитання, чи є збігом те, що його поїздка на зустріч до Олександра Лукашенка сталася в день народження Адольфа Гітлера

"Ні, це пов'язано з тим, що ви просто ідіот", — відповів "слуга".

Наприкінці травня Євген Шевченко висловив задоволення затриманням в Мінську колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

"У Мінську затримали творців NEXTA. Ось це державність!", – дивувався нардеп.

Раніше, в березні 2021 року Шевченко, захищаючи президента Білорусі Олександра Лукашенка, не обираючи виразів звинувачував NEXTA у брехні.

Врешті решт 24 травня 2021 року нардепа виключили з фракції "Слуга народу", після чого він оприлюднив плани зі створення силового блоку з екс-бійців "Беркута" для протистояння націоналістам.

"Нарешті мене виключили з фракції Слуга Народу! Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і Президента остаточно", — написав у відповідь Шевченко, але наразі цей допис видалений.

У липні 2021 року, прочитавши статтю Володимира Путіна "Об историческом единстве русских и украинцев", Євген Шевченко заявив, що Україна повинна позбутися "диктатури Заходу" і змінити свій політичний курс. Він запропонував Володимиру Зеленському "допомогу" в поновленні відносин із Росією і Білоруссю, назвавши жителів РФ та РБ "братніми народами".

Наразі цей допис вже видалений.

У липні Євген Шевченко знову відвідав Білорусь та взяв участь у міжнародному фестивалі "Словʼянський базар".

У дуеті зі співаком і композитором Ніколо Петрашем політик виконав пісню "Усі чотири пори року" та передав білорусам "щирий привіт із братської України".

У вересні Шевченко викликав журналіста Дмитра Гордона на поєдинок, пообіцявши тому "вирвати кадик" за критику Лукашенка. До того Гордон назвав главу республіки деспотом і розбійником, оскільки у XXI столітті президент "не може витворяти таке з власними людьми".

23 грудня Євген Шевченко повідомив, що Служба безпеки відкрила щодо нього провадження за ст.111 ККУ, підозрюючи у державній зраді.

"Шиють мені створення "російського світу" в Україні… Пов'язано це з моєю дружбою з Білоруссю", — написав нардеп.

У спецслужбі пізніше спростували слова Євгена Шевченка.

На початку січня 2022 року народний депутат Євгеній Шевченко заявив, що у президента Володимира Зеленського буде можливість звернутися за допомогою до ОДКБ у разі протестів.

"Коли Стерненко разом із Порошенком і всякими там Бутусовими та Агметовими зроблять черговий Майдан з метою держперевороту та повалення чинного президента України Володимира Зеленського, у останнього опція буде звернутися до ОДКБ за допомогою. Як свідчить практика, дуже ефективно", — зазначив Шевченко, перебуваючи у Казахстані під час масштабних протестів, які охопили країну.

Україна. Повномасштабне вторгнення

У березні 2022 року Євген Шевченко запевняв, що після повномасштабного вторгнення Росії добровільно вступив до ЗСУ, де проходив службу у військовій частині А0515 ГУР МО.

18 липня він прийшов на засідання Верховної Ради у військовій формі, але його колеги цей жест не оцінили, зробивши зауваження щодо недоцільності позування у формі ЗСУ у воєнний час.

"Я звик ходити у формі, я не знав, що вони заборонили носити військову форму. Сьогодні я прийшов до парламенту вперше після війни, не знав про це", — зазначив нардеп.

За його словами, Головне управління розвідки Міноборони України залучало його до спеціальної операції, яка вже на той час закінчилася.

На відео помітно, як Шевченка оточили та вигукували йому: "Вийди на х**р звідси".

Нардеп зняв куртку, але колег це не влаштувало й вони попросили його переодягтися повністю. Політик, аби виконати прохання, вийшов із зали, але назад на робоче місце вже не повернувся.

Пізніше Євген Шевченко заявив, що живе далеко і тому не встигне змінити одяг на цивільний та повернутися до парламенту.

У травні 2023 року керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю програмі "Різні люди" заявив, що депутата Євгена Шевченка задіяли для комунікації з Олександром Лукашенком, щоб не допустити втягування Білорусі у війну.

Вже 8 листопада 2024 року представник спецслужби Андрій Юсов уточнив у коментарі "Суспільному", що Євгеній Шевченко не є співробітником Головного управління розвідки міністерства оборони України.

Увечері 7 листопада Євгеній Шевченко написав, що президент Володимир Зеленський не йде на мирні переговори з Росією начебто через "власні амбіції" і страх втратити посаду.

Нардеп вимагає, щоб український президент погодився на "діалог" з РФ, і навіть пропонує свою кандидатуру для розмови з росіянами. Голова Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь заявив, що деякі депутати "роблять велику помилку в інтересах РФ" та "заплуталися в питаннях національної безпеки".

Окрім того, нардеп зізнався, що написав листа новообраному президенту США та віцепрезиденту у кабінеті Дональда Трампа Джей Ді Венсу про сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури та беззаконня, а також повернення демократії та свободи слова у політичне життя України.

І вже 11 листопада Шевченко закликав колегу Олександра Дубінського готуватись його зустрічати, натякнувши на власний арешт.