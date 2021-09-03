"Кадик вирву": колишній "слуга народу" Шевченко викликав Гордона на поєдинок за критику Лукашенка

Нардеп, який неодноразово їздив до президента Білорусі, таким чином відреагував на слова журналіста про те, що глава республіки "нерукоподаваний" і відвідувати цю країну не можна.

Народний депутат України, колишній член фракції "Слуга народу" Євген Шевченко викликав на поєдинок українського журналіста Дмитра Гордона. Нардеп пообіцяв "вирвати кадик" опонентові за його критику на адресу президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Йдеться про слова, сказані Гордоном під час інтерв'ю з російським репером Моргенштерном.

"(Лукашенко) нерукоподаваний, до нього взагалі не можна ні приїжджати, ні виступати в Білорусі", — сказав журналіст.

[ + – ] Гордон розповідає Моргенштерну, чому не можна їздити в Білорусь

У відповідь на це депутат Шевченко, який неодноразово приїжджав до Лукашенка вже після скандалів з насильницьким придушенням протестів у Білорусі і затриманням опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську, обурився: "А купувати бітум сотнями тисяч тонн у Лукашенка можна? А їздити за новими дорогами з цього бітуму подобається?".

Далі колишній "слуга народу" стверджує, що в Україні "свої ж заводи угрохали за допомогою американської демократії" і тепер країні доводиться "все купувати в стабільно прогнозованої диктатури".

"Гордон, викликаю тебе на поєдинок. Хочеш, у залі кадик тобі вирву, хочеш, у прямому ефірі розберемося. Якщо ти чоловік, а не дівчинка, яка образилася на Лукашенка", — додав Шевченко.

[ + – ] Пост Шевченка з критикою Гордона

Примітно, що у своєму телеграм-пості депутат використовував відомий мем самого Гордона — "Я тобі кадик вирву", який з'явився у 2019 році в ході конфлікту журналіста із заступником голови Кіровоградської облради Ігоря Степури.

[ + – ] Гордон вимовляє слова, що стали надалі мемом

Також Гордон брав інтерв'ю в Моргенштерна у футболці з цим відомим висловом.

[ + – ] Кадр з інтерв'ю Гордона з Моргенштерном

Сам журналіст на пост народного обранця поки не відреагував.

Нагадаємо, раніше Лукашенко назвав Гордона "покидьком" і запропонував привезти журналіста в Білорусь, щоб посадити його "за наклеп".

У відповідь Гордон назвав лідера республіки деспотом і розбійником, оскільки у XXI столітті президент "не може витворяти таке з власними людьми".

Також Фокус повідомляв, що в травні цього року Євгенія Шевченка виключили з фракції "Слуга народу" за його підтримку Лукашенка і візит до глави республіки.