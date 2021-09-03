"Кадык вырву": бывший "слуга народа" Шевченко вызвал Гордона на поединок за критику Лукашенко

Неоднократно ездивший к президенту Беларуси нардеп таким образом отреагировал на слова журналиста о том, что глава республики "нерукоподаваемый" и посещать эту страну нельзя.

Народный депутат Украины, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко вызвал на поединок украинского журналиста Дмитрия Гордона. Нардеп пообещал "вырвать кадык" оппоненту за его критику в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко. Об это он написал в своем телеграм-канале.

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Речь идет о словах, сказанных Гордоном во время интервью с российским рэпером Моргенштерном.

"(Лукашенко) нерукоподаваемый, к нему вообще нельзя ни приезжать, ни выступать в Беларуси", — сказал журналист.

[ + – ] Гордон рассказывает Моргенштерну, почему нельзя ездить в Беларусь

В ответ на это депутат Шевченко, который неоднократно приезжал к Лукашенко уже после скандалов с насильственным подавлением протестов в Беларуси и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске, возмутился: "А покупать битум сотнями тысяч тонн у Лукашенко можно? А ездить по новым дорогам из этого битума нравится?".

Далее бывший "слуга народа" утверждает, что в Украине "свои же заводы угрохали с помощью американской демократии" и теперь стране приходится "все покупать у стабильно прогнозируемой диктатуры".

"Гордон, вызываю тебя на поединок. Хочешь в зале кадык тебе вырву, хочешь в прямом эфире разберемся. Если ты мужчина, а не обидевшаяся на Лукашенко девочка", — добавил Шевченко.

[ + – ] Пост Шевченко с критикой Гордона

Примечательно, что в своем телеграм-посте депутат использовал известный мем самого Гордона — "Я тебе кадык вырву", который появился в 2019 году в ходе конфликта журналиста с заместителем председателя Кировоградского облсовета Игоря Степуры.

[ + – ] Гордон произносит ставшие в дальнейшем мемом слова

Также Гордон брал интервью у Моргенштерна в футболке с этим известным выражением.

[ + – ] Кадр из интервью Гордона с Моргенштерном

Сам журналист на пост народного избранника пока не отреагировал.

Напомним, ранее Лукашенко назвал Гордона "мерзацвем" и предложил привезти журналиста в Беларусь, чтобы посадить его "за клевету".

В ответ Гордон назвал лидера республики деспотом и разбойником, поскольку в XXI веке президент "не может вытворять такое с собственными людьми".

Также Фокус сообщал, что в мае этого года Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" за его поддержку Лукашенко и визит к главе республики.