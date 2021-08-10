"Деспот и разбойник": Гордон ответил Лукашенко после оскорблений на пресс-конференции (видео)

Дмитрий Гордон выпил бокал подаренного Александром Лукашенко "Белорусского бальзама" за скорую отставку президента Беларуси.

Дмитрий Гордон прокомментировал вчерашнюю пресс-конференцию президента Беларуси Александра Лукашенко, в которой глава государства назвал украинского журналиста "мерзавцем". Видеообращение журналист опубликовал на своем Youtube-канале.

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По словам Дмитрия Гордона, он и представить не мог, что спустя несколько дней после интервью, записанного в Минске, Александр Лукашенко проиграет президентские выборы и решил окончательно узурпировать власть в стране.

Журналист рассчитывал, что Александр Лукашенко не продержится целый год в условиях бессрочных акций протеста и верил, что оппозиция "снесет" президента. Дмитрий Гордон в ответ на оскорбления главы Беларуси назвал Александра Лукашенко деспотом и разбойником, поскольку в XXI веке лидер нации "не может вытворять такое с собственными людьми".

"Я не предполагал, что вы продержитесь год. А вы продержались этот год. Это удивительная история. Я думал, что вас сметут, снесут. Но, к сожалению, белорусы оказались не такими решительными, как украинцы. Белорусы на протестах становились на лавочках, снимая обувь. Отличительная черта замечательной белорусской нации, которой, к сожалению, не повезло с лидером. Я надеюсь, что вы еще недолго будете президентом Беларуси. Я надеюсь, что настанет тот момент, когда прекрасный белорусский народ отпразднует избавление от вас, от вашего деспотизма. Вы настоящий деспот, вы разбойник в чистом виде, потому что не может в XXI веке лидер нации, лидер государства вытворять такое с собственными людьми", — подчеркнул Дмитрий Гордон в своем видеообращении.

Услышать слово "мерзавец" из уст Александра Лукашенко, как рассказывает Гордон, очень почетно. Журналист вспомнил, как во время поездки в Минск Александр Лукашенко подарил ему белорусскую зубровку, водку, конфеты, и решил выпить бокал "Белорусского бальзама" за победу оппозиции Беларуси и скорую отставку президента.

"Я хочу выпить за то, чтобы прекрасный народ братской Беларуси поскорее стал по-настоящему свободным, чтобы к власти пришли люди, которые будут любить свой народ. Белорусы, за вас!.. Тик-так, тик-так. Слышите, часики тикают? Ваши, Александр Григорьевич, часики", — подытожил Дмитрий Гордон в своем видеообращении к Александру Лукашенко по итогам вчерашней пресс-конференции.

[ + – ] Обращение Гордона к Лукашенко

Ранее Фокус рассказывал, что на пресс-конференции Александр Лукашенко назвал "мерзавцем" Дмитрия Гордона. В ходе обсуждения спецоперации по "вагонеровцам" с ведущим Максом Назаровым президент Беларуси предложил привезти Дмитрия Гордона к ним, чтобы посадить в СИЗО, поскольку в Украине "не сажают за клевету".

Также Фокус сообщал, что Александр Лукашенко пригрозил признать Крым частью России. По словам президента Беларуси, он признает российским Крым, когда последние олигархи из РФ будут продавать свою продукцию на территории оккупированного полуострова.