Лукашенко назвал Гордона "мерзавцем" и призвал отправить его в изолятор (видео)

В ходе общения с ведущим Максом Назаровым президент Беларуси предложил привезти журналиста к ним, чтобы посадить в СИЗО. Ведь в Украине "за клевету не сажают".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что информация о вагнеровцах ему не передавал никто из окружения украинского коллеги Владимира Зеленского. Слова прозвучали в понедельник, 9 августа, на пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос украинского журналиста Макса Назарова (телеканал "Наш").

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По словам главы государства, информацию о вагнеровцах руководству Беларуси сообщил ее гражданин.

В свою очередь, Макс Назаров упомянул тот факт, что одним из тех, кто активно популяризировал тему, был журналист Дмитрий Гордон. После этого про отсутствующего журналиста Лукашенко начал произносить нелицеприятные вещи.

"Надо Гордона посадить в следственный изолятор на два месяца. Как за что? За болтовню не обоснованную. А, за клевету у вас не сажают? Привозите к нам. С удовольствием добавим", — сказал Лукашенко.

Когда Назаров затем у Лукашенко поинтересовался, не обижен ли тот на Гордона, тот сказал, что считает журналиста мерзавцем.

"На обиженных воду возят — я не могу обижаться. Но то что он мерзавец — это факт", — сказал Лукашенко.

Прежде пятый президент Петр Порошенко заявил, что лично санкционировал спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". По его словам, операция относительно ЧВК "Вагнера" готовилась с 2018 года.

Также напомним, что расследователи из Bellingcat ведут расследование срыва спецоперации украинских спецслужб по захвату наемников российской ЧВК "Вагнера" и планируют снять об этом документальный фильм.

Отметим, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, имевших отношение к российской ЧВК "Вагнера". Позже стало ясно, некоторые из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.