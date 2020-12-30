Порошенко утверждает, что лично санкционировал спецоперацию по задержанию "вагнеровцев"

Пятый президент заявил, что спецоперация относительно ЧВК "Вагнера" готовилась с 2018 года.

Пятый президент Украины Петр Порошенко утверждает, что в конце 2018 года санкционировал спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". Об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", – сказал он.

По словам Порошенко, операцию сорвали "конкретные люди", которые должны понести ответственность. Он призвал создать временную следственную комиссию и допросить всех участников событий.

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"Я не дам закрыть, заболтать, оболгать или уйти от ответственности за совершение государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, целью которых было привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбитию самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту", – заявил нардеп.

Отметим, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовала в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.

В Офисе президента действительно неоднократно заявляли, что информация о якобы сорвавшейся спецоперации по "вагнеровцам" является вымыслом.

Международная организация Bellingcat ведет расследование срыва спецоперации украинских спецслужб по захвату наемников российской ЧВК "Вагнер" и планирует снять об этом документальный фильм.