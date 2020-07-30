На задержанных в Беларуси "вагнеровцев" завели уголовное дело

Помимо задержанных наемников, еще до 200 бойцов ЧВК "Вагнер" находятся в розыске.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что против задержанных накануне на территории страны наемников российской частной военной компании "Вагнер" возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Уголовное дело возбуждено по статье подготовки террористического акта", – заявил Равков журналистам.

По его словам, задержанные "начали давать показания".

Он добавил, что, помимо задержанных наемников, еще до 200 бойцов ЧВК "Вагнер" находятся на территории Белоруссии. Их розыскивают.

"33 задержаны, до 200 находятся на территории (страны), по оперативной информации", – заявил Равков.

Пока их задержать не удалось.

"Идет поиск, это как иголка в стоге сена", – сказал Равков.

Напомним, ночью, 29 июля, белорусские силовики задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера под Минском, и еще одного – на юге страны. Как выяснилось, все задержанные – граждане РФ. В России опровергают информацию о задержании россиян в Беларуси, а вот официальные лица Украины, якобы уже уговаривают Беларусь передать Киеву задержанных, которых разыскивают за участие в войне на Донбассе.