Это было продумано гениально. Bellingcat снимет фильм об украинской разведке и вагнеровцах

Главный расследователь Bellingcat считает, что за провалом операции стоит политическое решение.

Международная организация Bellingcat ведет расследование срыва спецоперации украинских спецслужб по захвату наемников российской ЧВК "Вагнер" и планирует снять об этом документальный фильм.

Об этом рассказал болгарский журналист и главный расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью Алесе Бацман.

"Сейчас мы работаем над одним документальным фильмом, а не только расследованием, по поводу очень-очень интересной истории, которую сделала украинская разведка. Мы попытаемся это сделать двумя частями. Первая – это журналистское расследование. В нем будет использована часть накопленной информации и интервью. Скорее всего, это будет в феврале. А сам фильм – длинный, качественный – будет готов позже, в течение года, (вероятно) осенью", – рассказал Грозев.

В этом фильме, по его словам, будут задействованы реальные участники спецоперации.

"Я уверен, что после этого будет еще как минимум один художественный фильм. Но это через год будет", – добавил журналист.

По словам Грозева, Bellingcat планирует выдвинуть оба фильма на соискание премий в области кинематографии.

"Первый (фильм точно подадим) на документалистику "Оскара", – сообщил журналист.

Говоря о самой операции, Грозев отметил, что украинские спецслужбы "смогли убедить и ФСБ, и ГРУ, что речь идет о частной военной кампании, которая нанимает людей, и что они будут отправляться в длинное путешествие в Венесуэллу".

"Все это было сделано украинской разведкой. Они довели этих 45 людей до Минска. Они готовы были вылететь в тот же день, чтобы продолжить дальше, до Стамбула, а реально самолет бы сел в Киеве. Это было продумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было, и что это – выдумка российских спецслужб", – сказал расследователь.

Он добавил, что украинские спецслужбы фактически сделали "посмешище" из российской разведки, а теперь такое событие украинская власть умалчивает.

"Последняя фаза, которая должна была закончиться тем, что самолет бы вылетел – она не случилась, потому что было политическое решение на уровне президентской институции, что надо откладывать это на несколько дней, потому что шел переговорный процесс. Вот это решение, по нашему анализу, оказалось ключевым для провала последней фазы – ареста этих людей, из которых 7 или 8 стали бы очень важными свидетелями по Боингу (МН17) в Гааге", – сказал Грозев.

Отметим, в Офисе президента действительно неоднократно заявляли, что информация о якобы сорвавшейся спецоперации по "вагнеровцам" является вымыслом.

Напомним, россиян задержали в Беларуси 29 июля 2020 года. Минск предполагал, что они должны были готовить беспорядки накануне президентских выборов 9 августа. Как выяснилось, у части задержанных были украинские паспорта и они воевали на Донбассе. Киев потребовал экстрадиции боевиков, однако белорусская сторона неожиданно выдала всех вагнеровцев России, за исключением одного, гражданина Беларуси.

Далее последовал международный скандал, в котором оказалось замешано высшее руководство трех стран. Фокус рассказывал, как это произошло и кто мог быть замешан в этой истории