Операция дестабилизация. Как задержание боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси ударило по Украине

  • Татьяна Катриченко
Операция дестабилизация. Как задержание боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларус...

Фото: Белорусское телевидение

История с задержанием российских наемников в Минске стала громким международным скандалом, в который впутали руководство Беларуси, России и Украины. Фокус рассказывает, как это произошло и кто может быть в ней замешан

Санаторий "Белорусочка" расположен в четырех километрах от Минска и в десяти — от Дворца независимости, резиденции президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Именно в этом спа-комплексе на берегу водохранилища "Дрозды" 29 июля 2020 года белорусское КГБ задержало 32 российских наемника, которые следовали в Венесуэлу. Как утверждают СМИ, среди них — члены частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", воевавшие на Донбассе. Спустя две недели, несмотря на просьбы Украины об их экстрадиции, Беларусь передала наемников России.

ЧВК "Вагнер": на страже бизнес-интересов

ЧВК "Вагнер" — одна из самых раскрученных, хотя и не единственная российская частная армия. Подобные объединения стали известны благодаря своему участию в вооруженных конфликтах на территориях других стран — в Молдове, Грузии, Украине и Сирии. Более того, компании поддерживает российское Минобороны — зафиксированы случаи использования соответствующей техники на территории Украины и перелетов на ведомственных самолетах в Сирию. К тому же некоторые участники компании представлены к государственным наградам РФ и получали их не где-либо, а в Кремле.

Но война для ЧВК не самоцель, а лишь своеобразное средство отстаивания бизнес-интересов РФ за рубежом. Обычно их отправляют для охраны частных предприятий, производственных объектов, сопровождения ценных грузов и защиты важных персон в странах Латинской Америки и Африки — Ливии, Мозамбике, Венесуэле. Все действия, будь-то "вагнеровцов" или других ЧВК, контролируются Кремлем. Не прямо, но с помощью своих людей. Например, несколько источников, в том числе разведка США, связывают ЧВК "Вагнер" с российским олигархом Евгением Пригожиным, который контролировал кампанию в Сирии: Кремлю выгодно получать процент от добычи нефти и газа на месторождениях в Сирии, которые ЧВК помогают захватить или вернуть. Есть у РФ интересы и в Венесуэле — "Роснефть" владеет бизнесом в этой стране, а Россия хочет стать глобальным игроком на рынках нефти в регионе. Поэтому РФ поддерживает там действующую власть. В отличие от США, которые также заинтересованы контролировать рынок нефти и газа и сделали ставку на оппозицию.

Безусловно, такая активность России и ее ЧВК в мире — повод для работы спецслужб многих стран, в том числе Украины и США.

"Любая дезинформация основывается на правдивой информации. Поэтому я склонен верить, что Украина могла что-то планировать, но в публичное пространство история попала в искаженном виде"
Роман Бурко, руководитель
проекта Inform Napalm

Задержание с последствиями

Итак, 29 июля в упомянутом санатории "Белорусочка" представители КГБ задержали 32 мужчин. Вскоре президент Александр Лукашенко включился в игру "отечество в опасности" и заявил, что группа наемников из России прибыла в страну для дестабилизации ситуации накануне выборов. И даже больше — приписал их "приглашение" оппозиции: находящемуся в СИЗО Сергею Тихановскому, жена которого стала главным конкурентом Лукашенко на выборах.

Подобная реакция удивила Россию. 30 июля появилось заявление ее МИДа: "Группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания". В ведомстве даже признали, что она задержалась в Минске и ждала новых билетов. "Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение", — заявили в Москве. Версию о транзитной точке в Минске подтвердил и в соцсетях боевик, воевавший на Донбассе, Захар Прилепин. "То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, белорусским спецслужбам отлично понятно. Не знаю, зачем они все это затеяли", — сказал он. Кстати, все обнародованные паспорта наемников были заграничные, а для поездки в Беларусь достаточно внутреннего.

В этот момент об Украине как участнице спецоперации никто не упоминал. Компетентные органы нашей страны, увидев в списках задержанных фамилии граждан РФ, воевавших на Донбассе (указывалось, что среди них были двое причастных к уничтожению "Боинга" МН-17 под Торезом; один — к сбитию Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту), потребовали выдать военных преступников и стали готовить документы для экстрадиции. Но, как после оказалось, затишье было временным — спустя неделю Россия пошла в информационную атаку и заявила, что причиной поездки наемников в Беларусь была вербовка ее граждан спецслужбами Украины. Именно об этом 6 августа написала "Комсомольская правда", ссылаясь на свои источники в ФСБ и контрразведке, а 27 августа похожую версию озвучил президент РФ Владимир Путин, который заявил, что целью совместной спецоперации США и Украины было желание представить вагнеровцев "в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации (в Беларуси — Фокус) в ходе предвыборной компании". Интересно, что это противоречит версии о том, что целью спецоперации было задержание "вагнеровцев" на территории Украины.

Реакция Украины

Украина требовала выдать российских наемников и оперативно подготовила документы для экстрадиции

"Украинская тема" расширялась с каждым днем. Сначала на одном из украинских интернет-ресурсов появилась заметка о том, что это действительно была спецоперация украинских спецслужб, а глава Офиса президента Андрей Ермак якобы слил информацию о ней россиянам. Вскоре эту же мысль в "Телеграме" повторил канал "Очки Баканова" и в "Фейсбуке" — "агент НАБУ" Евгений Шевченко. Мол, "контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе, но "в последний момент произошло предательство". Интересно, что все эти "источники" так или иначе связывают с нынешним министром внутренних дел Арсеном Аваковым и людьми из "Народного фронта".

Но настоящий гром разразился после публикации журналиста Юрия Бутусова. Тот после передачи 14 августа 32 боевиков России назвал происходящее предательством и подробно описал ситуацию со своей точки зрения. По его мнению, Украина планировала операцию больше года, завербовала наемников для поездки в Венесуэлу, должна была посадить их в самолет до Стамбула, по дороге задержать, предъявив обвинение в терроризме, но ничего этого не произошло. Причина — слив информации из Офиса президента, к которой могут быть причастны либо его руководитель Андрей Ермак, либо Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, которые представляют Украину на переговорах с Россией. Мол, во время доклада представителей спецслужб они просили перенести операцию на неделю из-за нежелания ссориться с РФ и рисковать договоренностями об обмене пленными с ОРДЛО. Впоследствии произошли задержание в Минске и возврат наемников в РФ.

Добавила огня журналистка Янина Соколова — она опубликовала аудио якобы переговоров боевиков, которые соглашались на работу в Венесуэле. На нем, в частности, человек, названный Денисом Харитоновым, признается, что в 2014-м служил командиром взвода ПЗРК на Донбассе и сбил два украинских самолета.

В день публикации материала Юрия Бутусова в Украине заговорили все упомянутые лица и структуры

Владимир Зеленский назвал разговоры бредом. "Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду", сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком сливе какой-то там операции", — уточнил он. Андрей Ермак опроверг утверждение, что предлагал перенести какую-то операцию из-за необходимости проведения переговоров с РФ, назвал происходящее "дезинформационной кампанией против Украины в собственных целях накануне выборов" и желанием "сорвать прекращение огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля".

Высказались также глава ГУР МО Кирилл Буданов, пресс-службы Службы безопасности и Службы внешней разведки. Их основной месседж: сообщение о том, что "вагнеровцы" оказались в Беларуси в рамках операции украинских спецслужб, — российский фейк, направленный против Украины. "Мы не комментируем слухи, не поддерживаем медийно-информационные операции врага и не участвуем в публичном обсуждении различных фантастических сценариев", — указали в СБУ.

Задача с несколькими неизвестными

Люди, которые побывали даже на собеседовании в вагнеровской ЧВК, всегда находятся под контролем российского ГРУ

"Не бывает полной дезинформации, особенно в таких вопросах. Она всегда основывается на базисе правдивой информации. Поэтому я склонен верить, что Украина могла что-то планировать, а в публичное пространство эта история попала в очень искаженном виде", — говорит Фокусу Роман Бурко, руководитель проекта Inform Napalm, который шесть лет следит за перемещением бойцов ЧВК "Вагнер".

"Не думаю, что Бутусов сам придумал эту историю. Но наверняка его источники с определенной целью домешали к правдивым данным искаженные, которые были удобны именно им. Сейчас важно определить, какие именно правдивые, а какие — мишура для манипуляций, и с какой целью туда ее подмешали, и где был слив, — уверен он.

А это задача не из легких. Фокус обратился за комментариями к экспертам, с помощью которых определил несколько спорных моментов в этой истории.

Во-первых, вербовка наемников из РФ не могла произойти без ведома российских спецслужб. "Люди, которые побывали даже на собеседовании в "вагнеровской" ЧВК, всегда находятся под контролем российского ГРУ. А тем более в ЧВК "МАР" [ее представители также были в минской группе], куда вербовка происходила исключительно через ГРУ. Сомневаюсь, что наш ГУР наладил такое сотрудничество, чтобы завербовать взвод. Двух-трех на какое-то судно в охрану — да, а такое количество — россияне сразу спалили бы операцию", — говорит Владислав Волошин, представитель Минобороны.

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Знак отличия. Нашивка, найденная при задержании наемников в Минске

Во-вторых, даже если вербовка произошла, то без ведома белорусского КГБ группа не смогла бы въехать на территорию страны, если только наемники, как обычно, не использовали Минск в качестве перевалочной базы, а санаторий "Белорусочка" — как пункт временного пребывания, где они спокойно могли находиться в одежде в стиле милитари с нашивками "Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо".

Правда, если допустить, что этап вербовки был продуманный, и не Украиной, использовались соответствующие технические средства и доверенные лица, то и согласие поехать в Венесуэлу, и переправка в Минск — реальны. Более того, если учитывать некоторые детали в поведении Александра Лукашенко.

Возможно, Лукашенко знал о будущей операции и в первое время даже подыгрывал. Например, за пять дней до ареста вагнеровцев во время посещения одной из военных баз они вдруг заявил, что "скоро приедут раскачивать ситуацию" и надо "опасаться ЧВК". Первые же сутки после задержания наемников он придерживался этой версии. К тому же санаторий, в котором задержали наемников, непростой — он принадлежит Федерации профсоюзов Беларуси, а его председатель Михаил Орда был руководителем предвыборного штаба Лукашенко. Если верить местным СМИ, Орда за день до операции посещал санаторий.

В-третьих, на каких основаниях самолет, направляющийся в Стамбул, должен был сесть в Украине? Борт лайнера — суверенная территория государства, которому он принадлежит. В данном случае Турции. Даже если на борту окажется "эпилептик" или "сердечник", то вряд ли его посадят в другой стране — это дорого, а тем более позволят зайти туда спецслужбам — будет считаться нарушением международного права. Ситуация может меняться, если возникает угроза теракта.

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Взять паузу. Журналист Юрий Бутусов настаивает, что операцию по задержанию "вагнеровцев" предложил перенести руководитель ОП Андрей Ермак / Фото: УНИАН

И, наконец, важно понимать, могла ли теоретически Украина самостоятельно разработать такую операцию? Ответ однозначный — нет. "Только в сотрудничестве со специалистами других стран, — говорит Бурко. — Например, если операция была инициирована Агентством нацбезопасности или Центральным разведуправлением США, или кем-то другим, то украинскую сторону могли пригласить по причине участия боевиков в агрессии против Украины — если были нужны доказательная база и обоснование для их задержания".

Эксперты указывают на довольно сдержанную реакцию Украины в день задержания "вагнеровцев" в Минске. Вероятно, Киев думал, что Минск может выдать всех военных преступников. 30 июля даже состоялась встреча представителей украинского посольства с министром иностранных дел Беларуси. Но вскоре число претендентов на передачу снизилось до девяти человек — граждан Украины, получивших российские паспорта. Некоторые источники свидетельствуют: за передачу задержанных Украине выступал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, против — сын Александра Лукашенко Виктор, который ориентируется на РФ. В конце концов, победил последний — он лично контролировал вывоз силовиков автотранспортом с территории Беларуси.

Возможный сценарий и реальные последствия

Никто не будет отрицать — Украина расследует преступления, совершенные на Донбассе, и заинтересована задержать граждан РФ, возможно, причастных к ним, чтобы те предстали перед судом, в том числе международным. В то же время компетентные органы страны сотрудничают с западными партнерами, в том числе американскими. Очевидно, последним также интересна история российских ЧВК и их кураторов, в частности олигарха Пригожина, и они "ведут" последнего. Но для задержания кого-либо из наемников необходимы основания, и они могут быть у следователей из Украины. В свою очередь компетентные органы Украины могут заинтересоваться возможностью задержания фигурантов громких дел, в том числе о крушении МН17. Далее происходит операция, на ход которой Украина существенно повлиять не может. А когда что-то идет не так, а Украина все-таки надеется на успех, — решает обратиться к Беларуси. На фоне сложных отношений с РФ последних лет, президентских выборов и возможных протестов, силовикам и дипломатам удается предварительно договориться об экстрадиции боевиков. Но уже вскоре Москва, понимая, что ее спецслужбы прокололись, идет в атаку и, демонстрируя Лукашенко силу, забирает наемников.

Сегодня для Украины важно провести всестороннее и объективное расследование сложившийся ситуации и найти возможный источник слива информации, если такой был, — намеренного или случайного, и не обязательно исходящего из высоких кабинетов. Кроме того, не менее важно оценить нанесенный ущерб по репутации как руководства Украины, ее спецслужб, так и страны в целом, и проанализировать, кто использовал историю с "вагнеровцами" для дестабилизации ситуации в стране и в порыве борьбы за влияние на президента Зеленского и можно ли считать версию, озвученную президентом РФ, правдивой или, наоборот, призванной прикрыть российскую агентуру в Украине.