"Вагнеровцы" и "госизмена" Ермака: все о якобы сорванной операции украинских разведчиков

32 боевика ЧВК Вагнера были задержаны 29 июля и позже переданы России. Теперь всплыли новые подробности об этом деле. Фокус разбирался, насколько они достоверны.

Боевики ЧВК Вагнера, или попросту "вагнеровцы", были задержаны 29 июля в Беларуси. Причем прямо в санатории неподалеку от Минска, где они прекрасно проводили время и разочаровывали местных дам, не появляясь на дискотеках.

Александр Лукашенко обещал поделить 32 боевиков "по-честному" и граждан Украины отправить на родину. Даже встречался с послами России и Украины и приглашал в гости прокуроров этих стран.

Но результаты выборов внесли коррективы в этот план. Беларусь захлестнули протесты и беспорядки, трон под Лукашенко закачался и "вагнеровцы" оказались в России. 9 граждан Украины, выдать которых требовали даже в Офисе президента, на родину не уехали. На это, надо напомнить, Офис президента отреагировал сдержанно, но зато президент Зеленский - весьма эмоционально, написав гневный пост с большим количеством капслока и намеками на то, что Александр Лукашенко вскоре испытает последствия своего опрометчивого решения.

17 августа агент Национального антикоррупционного бюро и ветеран АТО Евгений Шевченко, который уже ранее "светился", делая громкие заявления, сделал еще одно. Напомним, ранее он говорил, что участвовал в проведении негласных следственных действий по делам о завладении газом и средствами Укрзализныци компаниями братьев Дубневичей на добровольной основе и о попытке подкупа руководства НАБУ и главы САП рекордной по меркам Украины взяткой в 6 млн долларов.

А теперь Шевченко рассказал о том, что украинская разведка собиралась провернуть хитрый план и захватить "вагнеровцев", но из-за главы ОП Андрея Ермака операция была сорвана.

План операции, составленный в духе шпионских романов, Шевченко подробно расписал.

По его словам, это достоверная информация из негласных следственно-розыскных дел (НСРД), в том числе из интервью с вагнеровцами, которые пока находятся под грифом "Секретно", но, когда придет время, будут опубликованы.

"Залегендированный агент нашей спецслужбы набирал группу людей с опытом войны на Донбассе – якобы для работы в Венесуэле. Каждый из боевиков прошел видеоинтервью, в котором детально рассказал о своем боевом опыте, приобретенном в Украине, – российские ублюдки, убивающие людей за деньги, ни о чем не подозревали и хвастались своими преступлениями под видеофиксацию в рамках уголовного дела, санкцию и процессуальный контроль за которым осуществлял заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов", – утверждает Шевченко.

После набора группы "вагнеровцам" купили билеты на рейсовый самолет из Минска (с пересадкой в Стамбуле). На тот же рейс был куплен билет еще одному агенту СБУ, у которого во время перелета над территорией Украины должен был случится эпилептический припадок или что еще похуже, что потребовало бы немедленной посадки самолета в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи "больному". В качестве медбратьев в самолет должна была зайти группа спецназа "Альфа" и задержать всех наемников.

"За день до планируемого ареста заместитель председателя СБУ Баранецкий осуществил доклад лично президенту Украины, во время которого также присутствовал глава ОП Андрей Ермак. Андрей Ермак заявил, что операцию необходимо перенести. Ермак сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Путина, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля", – рассказал агент НАБУ.

Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, и приостановка операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, которые находились в розыске в Украине, и представляют интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом. Однако Зеленский поддержал Ермака и дал приказ СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой.

"По данным СБУ, уже на следующий день ФСБ в полном объеме получили информацию о готовящейся спецоперации наших контрразведчиков. И чтобы все не выглядело столь уж очевидным, они "слили" эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наёмников в РФ. А большой обмен, которым Ермак аргументировал Президента, так и не состоялся", – отметил Шевченко.

Юрий Бутусов, главред интернет-издания Цензор.НЕТ дополнил имеющуюся информацию на следующий день. Он восстановил хронологию, написав, что начальник ГУР МО Василий Бурба был спешно уволен и прямо заявил, что "Служба безопасности Украины обязана открыть расследование по статье государственная измена, а Верховная Рада обязана создать следственную комиссию по проверке причастности президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к утечке информации, к срыву секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов в Беларуси".

Уволенный начальник ГУР МО Василий Бурба

По данным Бутусова, 25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из белорусских санаториев с приказом ждать нового вылета. Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент Лукашенко заявил, что цель группы – участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа.

31 июля Генпрокуратура Украины направляет представление прокуратуре Беларуси с просьбой об экстрадиционном аресте задержанных и выдаче их в Украину. Однако никакого ответа из Беларуси не пришло.

3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц. Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина – предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял.

А уже через два дня, 5 августа – без каких-либо предупреждений и обсуждений президент Зеленский издает указ об увольнении Бурбы и назначении нового начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Расследование провала дорогостоящей операции по захвату террористов так и не было начато. Президент Зеленский проводит переговоры с Лукашенко о выдаче террористов, по крайне мере тех девяти, которые являются гражданами Украины и используют украинские паспорта. Но, как мы уже знаем, 14 августа все "вагнеровцы" оказались в РФ и даже дали интервью.

Пока в Офисе президента и глава ОП Андрей Ермак молчат. В СБУ также не сообщают, что начали что-либо расследовать. А сайт Офиса президента и вовсе "лег".

Рассказанная Евгением Шевченко и Юрием Бутусовым история поражает, и многих полностью устроила. Тем более, что Андрей Ермак не входит в число людей, которых можно назвать "любимчиками публики". Он уже попадал в громкий скандал с так называемыми "пленками Ермака", опубликованными Гео Леросом, на которых мужчина, похожий на брата Андрея – Дениса, якобы "торгует госдолжностями". Тогда он долго объяснялся с общественностью на брифинге и наконец заявил, что это была попытка "демонизировать" его как главу ОП.

Также ведущая "5 канала" Янина Соколова сначала анонсировала, а потом и опубликовала записи, на которых агент СБУ ведет переговоры с несколькими "вагнеровцами", которые подтверждают, что воевали на Донбассе. В частности, принимали участие в "освобождении Луганска".

Впрочем, в "блестящем плане" разведки Украины есть несколько недочетов, которые могли ее провалить даже в ходе реализации. Если и правда подобная операция существовала. Для начала неясно, точно бы самолет, следующий из Минска, приземлился бы именно в Киеве после имитации эпилептического припадка агентом СБУ. И в этом плане почему-то даже не допускается возможность, что хладнокровные убийцы вроде "вагнеровцев", распознав подвох, не устроили бы резню на борту самолета, взяв пассажиров в заложники. Также неясно, почему "вагнеровцы", являющиеся противниками Турции, летели в Стамбул, где их вполне могут взять под стражу прямо в аэропорту после того, как турецкие военные вполне успешно сражались с ними в Сирии.

В итоге сейчас требуется получить реакцию на обвинения в госизмене. От самого президента Владимира Зеленского, от главы ОП Андрея Ермака и прочих, что присутствовали на той самой встрече о которой пишут Бутусов и Шевченко. Хоть какая-то информация от Василия Бурбы, так внезапно уволенного без видимых причин, тоже была бы нелишней. Но пока все эти фигуранты дела продолжают хранить молчание.